Star Wars KOTOR i Rage 2 za darmo? Tak! W Prime Gaming

Amazon Prime Gaming zaoferuje graczom w listopadzie kilka nie lada ciekawych propozycji. Wielu fanów rozrywki komputerowej znajdzie coś dla siebie wśród dostępnej puli tytułów na przyszły miesiąc. Szczególnie że mamy do czynienia ze Star Wars: Knights of the Old Republic oraz Rage 2!

Amazon wciąż nas rozpieszcza

Polacy mają to szczęście, że oferta abonamentu Prime od amerykańskiego giganta jest nad wyraz korzystna. W ramach jednego pakietu otrzymujemy bowiem dostęp nie tylko do darmowej dostawy Prime z Amazon, ale także do usługi VOD Prime Video oraz Prime Gaming. To ostatnie interesuje nas najbardziej, przez wzgląd na gry, jakie abonenci dostaną w ramach opłacania subskrypcji – w listopadzie będzie to aż 9 produkcji, z czego na szczególną uwagę zasługują 2 tytuły.

Ponadto posiadacze abonamentu będą mieli możliwość dodania różnego rodzaju bonusów do różnych gier. Jeśli gracie w League of Legends, to czekać na Was będzie kapsuła Prime, w której znajdziecie między innymi walutę premium czy skórki do bohaterów. Fani Destiny 2, Fall Guys, World of Warcraft, a nawet Diablo IV czy Dead Island 2 także znajdą tu coś dla siebie!

Biorąc pod uwagę fakt, że opłata wynosi 49 złotych rocznie (choć dostępny jest też 30-dniowy okres próbny, całkowicie za darmo), to myślę, iż można stwierdzić, że mamy do czynienia z bardzo korzystnym biznesem. Firma Jeffa Bezosa co prawda ponoć szykuje się do podwyższenia ceny abonamentu, niemniej na ten moment wciąż mamy do czynienia z bardzo przyjemną kwotą. No dobrze, ale jakie gry konkretnie przygotował dla nas amerykański gigant i kiedy możemy je odebrać?

Oferta Prime Gaming na listopad 2023 roku

Kiedyś wszystkie gry były udostępniane od razu, jednak od jakiegoś czasu firma Bezosa zdecydowała się na swego rodzaju dawkowanie emocji. Dlatego też w listopadzie, podobnie zresztą, jak przy okazji wcześniejszych miesięcy, gry pojawiać się będą co tydzień. Co i kiedy będziemy mogli odebrać?

2 listopada 2023 roku

Już drugiego dnia miesiąca będziemy mieli możliwość dodania do swojej biblioteki FPS osadzonego w otwartym świecie, jakim niewątpliwie jest Rage 2. Co warte odnotowania, nie dostaniemy podstawowej wersji gry – zostaniemy obdarowani edycją Deluxe, która zawiera rozszerzenie fabularne „Powstanie Duchów” oraz kilka mniejszych dodatków. Tytuł ten będziemy mogli aktywować w Epic Games Store.

Zrzut ekranu z gry Rage 2 (fot. Tabletowo.pl)

9 listopada 2023 roku

Od tego dnia będziemy mieli możliwość dopisania do naszej biblioteki gier w Epic Games Store produkcji… nietypowej? Mowa o grze arcade Centipede: Recharged. Tytuł ten ukazał się na rynku w 2021 roku i może się pochwalić bardzo pozytywnymi ocenami na Steam. Inna sprawa, że oceniło go niecałe… 70 osób.

10 listopada 2023 roku

Kolejny dzień, kolejny drop! Tym razem do naszej biblioteki Amazon Games będzie nam dane dopisać grę logiczną Evan’s Remains. Ten tytuł z 2020 roku został doceniony przez graczy, choć sam prawdopodobnie przesadnie się nim nie zainteresuję.

16 listopada 2023 roku

Tym razem odbierzemy aż 2 gry i obydwie zostaną dopisane do biblioteki Amazon Games. Oznacza to, że zarówno w Star Wars: Knights of the Old Republic, jak i Behind the Frame: The Finest Scenery będzie można zagrać bez aktywacji na zewnętrznej platformie! Swoją drogą, ten drugi tytuł ma również wersję VR, która także zostanie udostępniona abonentom.

22 listopada 2023 roku

Kolejna gra, której nie trzeba aktywować w zewnętrznym sklepie! The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos to szalony tytuł RPG, w którym zadaniem gracza jest poprowadzić nad wyraz niezdarną drużynę przez labirynt. Produkcja ta oferuje sporą dawkę humoru, niemałe wyzwanie taktyczne oraz zwyczajnie dobrą zabawę. Ostatecznie ponad 5700 bardzo pozytywnych ocen na Steam o czymś świadczy!

23 listopada 2023 roku

Black Widow: Recharged – to właśnie ten tytuł będziemy mogli dodać do naszej biblioteki Epic Games w przedostatnim tygodniu listopada. Premiera nowej wersji wydanej w 1982 roku gry arcade przeszła w zasadzie bez echa (ledwie 7 ocen na Metacritic, na wszystkie platformy, zarówno od graczy, jak i recenzentów), niemniej za darmo może to być dość ciekawa opcja do ogrania. Przynajmniej dla fanów tego typu produkcji.

30 listopada 2023 roku

Niestety jest to ostatni dzień rozdawania gier w listopadzie, ale za to na osłodę dostaniemy aż 2 tytuły naraz! Do biblioteki Prime Gaming dodamy niezależną produkcję Orten Was The Case, natomiast nasze konto w Epic Games zasili tegoroczne Caverns of Mars: Recharged. Nie nastawiajcie się jednak na ogromny tytuł AAA – wspomniana produkcja jest bowiem nową wersją gry, która zadebiutowała na Atari w 1981 roku.

Jest moc!

Ciemna strona mocy w Star Wars: Knights of the Old Republic, szalony i niebezpieczny świat Rage 2 czy Amulet Chaosu z Lochu Naheulbeuk? Nieważne, co wybierzecie, bo wszystko to, a nawet więcej będzie dostępne już w listopadzie! A jeśli się pospieszycie, to do 1 listopada macie możliwość odebrania ubiegłorocznego Ghostwire: Tokyo, udostępnionego dla subskrybentów Prime Gaming w październiku.

Nie możecie się doczekać darmowych gier od Amazon? Może więc warto zwrócić uwagę na ofertę darmowych gier od Epic Games Store? Do 2 listopada, do godziny 16:59, macie bowiem możliwość nieodpłatnego dodania naprawdę mocnego tytułu, idealnego na Halloween!