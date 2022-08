Mały, wodoodporny głośnik Ultimate Ears został odświeżony. Oto Wonderboom 3

Jeśli coś działa i się nie psuje – niczego nie zmieniaj. Z takiego założenia musieli chyba wyjść projektanci Ultimate Ears, bo nowy głośnik Wonderboom 3 jest z zewnątrz nie do odróżnienia od poprzednika. W środku zaszły jednak pewne zmiany.

Ultimate Ears Wonderboom 3 – co się nie zmieniło?

Wonderboom była i nadal jest serią najtańszych głośników bezprzewodowych w ofercie Ultimate Ears. Producent wyszedł z założenia, że nie ma potrzeby dokonywać żadnej rewolucji w konstrukcji, która nie dość, że się sprawdza, to stała się mocno charakterystyczna. Wonderboom 3 zachowuje więc najważniejsze cechy poprzedniej edycji urządzenia, wzbogacając ją o kilka elementów.

Co się nie zmienia? Ultimate Ears utrzymało cenę, rozmiar, kształt oraz design głośnika. Wciąż jest stosunkowo niewielki, pękaty, kolorowy i obsłużymy go za pomocą dużych przycisków. Nie zmieniły się także jego właściwości, sprawiające, że możemy go spokojnie zabrać na plażę czy basen, bez strachu o to, że piasek czy woda wniknie w obudowę i ją uszkodzi. Sprzęt jest odporny na ich działanie zgodnie z certyfikatem IP67. Dodatkowo, będzie unosić się na wodzie niczym boja.

Oprócz tego, rzecz jest dość wytrzymała. Może spaść z wysokości 1,5 m i nie powinno to w żaden sposób wpłynąć na działanie Wonderboom 3.

Kwestie funkcji i dźwięku też pozostały bez zmian. Z łatwością połączymy ze sobą dwa głośniki w system stereo. Dźwięk emitowany jest z niego w systemie 360 stopni, więc w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, w jaki sposób ustawimy gadżet – zawsze będziemy słyszeć, co jest grane. Ultimate Ears postanowiło też pozostawić port microUSB, co w tym wypadku działa na niekorzyść akcesorium. Przydałoby się już tutaj USB-C.

Ultimate Ears Wonderboom 3 – wizualnie nie do odróżnienia od „dwójki”

Ultimate Ears Wonderboom 3 – co się zmieniło?

Producent zmienił baterię na nieco lepszą. Zamiast deklarowanych 13 godzin działania (w Wonderboom 2), mamy 14 godzin. Ponadto zwiększono zasięg Bluetooth z 30 metrów do ponad 40 metrów. Z technicznych rzeczy trudno wyliczyć coś więcej.

Nowy głośniczek UE dostępny będzie w czterech nowych kolorach: Hyper Pink, Performance Blue, Active Black i Joyous Brights.

Ultimate Ears Wonderboom 3 – nowe kolory

Interesującym szczegółem jest to, że teraz osłona głośnika wykonana jest w 100% z recyklingowanego poliestru, a same głośniki zawierają w sobie przynajmniej 31% plastiku z recyklingu pochodzącego z sektora konsumenckiego.

Na sprzęt udzielana jest dwuletnia gwarancja. Wkrótce będzie można składać zamówienia na stronie ultimateears.com, a w niektórych regionach świata głośnik będzie dostępny w regularnej sprzedaży tuż przed rozpoczęciem września, w cenie 99 dolarów lub 89 funtów (w UK). Jeszcze nie wiadomo, kiedy Wonderboom 3 pojawi się w Polsce, ale na pewno u nas zagości. Zapewne nie zapłacimy za niego mniej niż 450 złotych.