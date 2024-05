Rodziny ofiar strzelaniny w amerykańskiej szkole pozywają Activision i właściciela Facebooka

Rodziny ofiar, które zginęły w strzelaninie w szkole w Teksasie, pozwały Activision oraz Meta. Zarzut? Promowanie używania broni palnej wśród nieletnich. Jak potoczy się ta sprawa i co już o niej wiemy? Jakie będą kolejne kroki wydawcy Call of Duty?

Activision i Meta pozwane za promowanie broni

Aby dobrze zrozumieć sytuację, w której Activision i Meta zostają pozwane, należy cofnąć się do 24 maja 2022 roku, kiedy to w Uvalde w stanie Teksas dochodzi do strzelaniny w szkole podstawowej. Napastnik zastrzelił 21 osób, a kolejnych 17 ranił. Sytuacja wstrząsnęła nie tylko Teksasem, ale praktycznie całymi Stanami Zjednoczonymi. Po blisko dwóch latach znów wracamy do tej sytuacji – tym razem za sprawą rodzin, które pozwały Activision oraz Metę.

Amerykańskie korporacje dostały pozew w związku z zarzutami, że promowały używanie broni palnej wśród młodzieży. W pozwie stwierdzono, iż świadomie wystawiły strzelca na działanie broni, uwarunkowały go, by postrzegał ją jako rozwiązanie swoich problemów i przeszkoliły go w jej używaniu. To nie pierwszy raz, gdy ofiary lub ich rodziny próbują w ten sposób uderzyć w korporacje – do tej pory było to jednak bezskuteczne.

Skarga rodzin ofiar została złożona w piątek w Los Angeles Superior Court. Przeciwko Activision i Meta wystąpiło łącznie około 45 członków rodzin. W pozwie zawarto również stwierdzenia, że strzelec grał w Call of Duty, gdzie obsesyjnie rozwijał swoje umiejętności strzelca wyborowego, a w CoD dostępny jest AR-15 użyty w strzelaninie. Do tego rodziny zarzuciły również Mecie, że strzelec był nagabywany do takiego rozwiązania swoich problemów poprzez agresywny marketing.

W Call of Duty: Black Ops 6 wrócimy do 11 września 2001? Ryzykowny ruch Activision

Dopiero co dostaliśmy trailer najnowszego Call of Duty: Black Ops 6, a już w sieci można znaleźć całkiem ciekawe i wydaje się, że dość prawdopodobne przecieki, jakoby w Black Ops 6 mielibyśmy dostać misję związaną z atakami 11 września 2001 roku. Ma to być nawiązanie do sloganu „The Truth Lies”, który widzieliśmy w trailerze.

Niewątpliwie jest to odważny ruch ze strony wydawcy, ale nie wiemy, jak zostanie poprowadzona historia opowiedziana w Call of Duty: Black Ops 6. Nie mniej, w świetle pozwu, o którym pisaliśmy wyżej, warto poczekać, jak rozwinie się cała sytuacja. Tragedia z 11 września wciąż wywołuje spore emocje w amerykańskim narodzie.