Stracicie save’y w Wiedźminie i Cyberpunku! Chyba że to przeczytacie

Utrata zapisu gry to chyba Top 3 „największych bóli, jakie może odczuwać gracz”. Ostatnie działania GOG mogą sprawić, że Wasze save’y będą w niebezpieczeństwie. Podpowiadamy, jak szybko poradzić sobie z problemem tak, aby wszystkie Wasze zapisy z Wiedźmina oraz wielu innych gier nie zniknęły.

Postęp na każdym sprzęcie

Nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, do czego służą save’y. Warto jednak zauważyć że od kilku lat wysiłki programistów sprawiły, że życie graczy mocno się uprościło, a my nawet tego nie zauważyliśmy.

Jeżeli martwicie się o Wasze save’y w Wiedźminie 3: Dziki Gon, przeczytajcie tekst do końca (Źródło: Bartosz Kaja | Tabletowo.pl)

Chodzi oczywiście o rozwiązania chmurowe. Kilkanaście lat temu, jeśli chciałbym rozpocząć zabawę w Wiedźmina na stacjonarnym urządzeniu i kontynuować ją na laptopie, musiałbym znaleźć folder, w którym przetrzymywane są pliki z save’ami i kopiować zawartość pomiędzy sprzętami za każdym razem, kiedy poczyniłbym jakiekolwiek postępy.

Teraz każda szanująca się platforma zapisuje potrzebne dane w chmurze. Nieważne, czy jesteście po formacie dysku, czy może chcecie zalogować się na konto Steam na PC znajomego – kilka sekund i Wasze stany zapisu gry są dostępne, jeśli tylko macie dostęp do Internetu.

W czasach, kiedy gry przekraczają swoją pojemnością 100 GB, rozmiar save’ów także uległ zmianie. Jednak, jak już wspomniałem na wstępie, dane nie istnieją w próżni i do ich przechowywania potrzeba sporej przestrzeni dyskowej. GOG służy większości z nas do ogrywania starych gier, ale jest także miejscem, w którym najprawdopodobniej przypisaliśmy do konta Wiedźmina 3: Dziki Gon czy Cyberpunka 2077. Platforma musi zrobić porządki i w tym celu nie może sobie pozwolić na to, aby gracze przekraczali limit przyznanych megabajtów związany z save’ami.

Jak nie utracić chmurowych zapisów do Wiedźmina (i nie tylko)

Obecnie maksymalny rozmiar save’ów w chmurze wynosi 200 MB na grę, jednak wiele osób (w tym ja) nie wiedziało, że takie ograniczenie istnieje. Po 31 sierpnia platforma usunie wszystkie stany zapisu gry, które przekraczają limit, zaczynając od najstarszych. Co należy zrobić, aby nasz save z nomadem-V z Cyberpunka 2077, czy ukończony w 2017 roku Wiedźmin 3: Dziki Gon nie zawieruszyły się?

Za pomocą tego odnośnika możecie zarządzać Waszymi save’ami dostępnymi w chmurze GOG. Obok każdej gry jest przycisk, za pomocą którego sprawdzicie, jakie stany zapisu gry znajdują się w chmurze. Jeżeli tytuł przekracza limit, który zacznie być egzekwowany od 31 sierpnia 2024 roku, wystarczy usunąć nadwyżkę i problem z głowy. Warto podkreślić na koniec, że mowa wyłącznie o save’ach w chmurze. Jeżeli przetrzymujecie pliki lokalnie – nic im nie grozi.

Tak wygląda mniej więcej przestrzeń, na której możecie zarządzać save’ami w chmurze. (Źródło: Bartosz Kaja | Tabletowo.pl)

Polityka GOG jest o tyle dziwna, że oferuje sztywne 200 MB wolnego miejsca na save’y do jednego tytułu. W moim przypadku oznacza to kilkanaście save’ów do Wiedźmina 3 zajmujących ponad 10% miejsca i prawie 17 stron plików do Titan Quest: Anniversary Edition o łącznej wadze 4 MB. Tymczasem Steam pozwala zespołom odpowiedzialnym za grę dostosowanie ilości miejsca na save’y w chmurze. Dla przykładu – wykorzystałem 4 MB z dostępnych 9,31 GB dostępnego miejsca na zapisy w chmurze dla Euro Truck Simulator 2, a mój save w Loop Hero waży 28,33 KB. Dodatkowo Four Quarters, twórcy gry uważają, że więcej niż 4 MB graczom nie potrzeba.

Pamiętajcie, żeby nie zwlekać ze sprawdzeniem konta do końca sierpnia 2024 roku. Wiem, że macie na to jeszcze kilka miesięcy, ale jeżeli o tym zapomnicie i za pół roku obudzicie się pewnego dnia bez save’ów do ulubionej gry, będziecie mogli winić wyłącznie siebie.