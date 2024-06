Marvel’s Midnight Suns za free! Brać, póki dają

Marvel’s Avengers okazało się nienajlepszym sposobem na kontakt z komiksowymi bohaterami amerykańskiego wydawnictwa. Na szczęście są też inne tytuły, w których możecie poczuć się jak Kapitan Ameryka.

Planuj i walcz

Marvel’s Midnight Suns nie bierze na tapet wyłącznie bohaterów kojarzonych z najpopularniejszą superbohaterską drużyną na świecie. Wśród dostępnych postaci znajdziemy także członków Midnight Sons (Blade, Morbius), X-Menów (Wolverine, Storm) czy Runaways (Nico Minoru). Główna oś fabuły skupia się wokół działań naukowca Hydry, który za pomocą czarnej magii i nauki chce wykorzystać moc demonicy Lilith, aby przejąć władze nad światem.

Marvel’s Midnight Suns (Źródło: Maciej Paszkiewicz | Tabletowo.pl)

Aby Ziemia nie padła ofiarą szaleńców nie będziemy jednak naparzać się w czasie rzeczywistym. Midnight Suns określany jest jako taktyczna gra RPG. Jeżeli lubicie bardziej konkretne porównania, to mamy tu do czynienia z wymieszaniem rozgrywki znanej z serii X-COM ze Slay The Spire. Pętla gameplayowa sprowadza się więc do wykonywania misji za pomocą superbohaterskiego trio, dobierania i używania kart-umiejętności w zależności od sytuacji i rozwijania relacji pomiędzy herosami w Opactwie, stanowiącym bazę wypadową.

Czy warto zagrać w Midnight Suns?

Suche opisy to jedno, a relacje graczy – drugie. Na szczęście Maciek sprawdził dla Was Midnight Suns w momencie premiery. Wychodzi na to, że dla fanów marvelowskich superbohaterów jest to gra w którą koniecznie trzeba zagrać – zwłaszcza, że zrealizowany w podobnych klimatach Marvel’s Avengers (również zrecenzowany na łamach Tabletowo) nie jest już dostępny w oficjalnej dystrybucji. Osoby niebędące fanami Doctora Strange’a czy Hulka mogą mieć większy problem z zaakceptowaniem niedzisiejszej grafiki, długiego wstępu i czasami nużącej rozgrywki.

6.5 Ocena

Na szczęście za darmo to i ocet słodki, więc Marvel’s Midnight Suns możecie przetestować, nie płacąc za nie ani złotówki. Gra pojawiła się w ramach cotygodniowego rozdawnictwa na Epic Games Store, więc jedyne, co dzieli Was od pokierowania drużyną herosów, to zalogowanie się na Wasze konto na platformie cyfrowej i przypisanie gry do profilu za pomocą trzech kliknięć.

Niestety otrzymujemy tylko podstawowy wariant gry, więc chcąc dorzucić do drużyny Deadpoola, Morbiusa, Storm i Venoma, musimy sypnąć groszem. Na szczęście przepustka sezonowa jest dostępna z rabatem w wysokości 67%, więc cały kwartet wraz z 23 skórkami do innych bohaterów kosztuje 75,57 złotych.