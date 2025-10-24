W tych butach nogi dosłownie same niosą

Kultowa marka, tworząca odzież i obuwie sportowe, opracowała ciekawy wynalazek. Nike Amplify to buty, które mają wspomagać codzienny chód i bieg, a także ograniczyć zmęczenie.

Nowe buty Nike to szybszy i mniej męczący krok w przyszłość

Nike Amplify to obuwie, które ma wspomagać naturalny chód i wspierać w szybszym chodzeniu i bieganiu, ale również ograniczać zmęczenie. System zainstalowany w obuwiu został oparty na algorytmach stworzonych przez specjalistów z Nike Sport Research Lab. Sprzęt składa się z silnika, paska napędowego oraz niewielkiego akumulatora mankietowego. Taki zestaw został zintegrowany z butem do biegania.

W praktyce nowe obuwie Nike Amplify działa podobnie do egzoszkieletu, który wspiera, ale nie wykonuje całej pracy ruchowej za użytkownika. Jak twierdzi firma, dzięki temu systemowi użytkownik będzie mógł częściej chodzić oraz biegać z mniejszym zmęczeniem niż dotychczas. Wiceprezes ds. tworzenia przyszłości, sportów wschodzących i innowacji w Nike – Michael Donaghu – zaznacza, że Projekt Amplify polega na płynnym dodaniu odrobiny mocy do Twojego kroku.

Project Amplify (źródło: Nike)

Nowy pomysł marki jest przez twórców porównywany do zastosowania rowerów elektrycznych, które dają użytkownikom możliwość częstszej i dłuższej jazdy. Amplify z kolei ma ułatwić i uprzyjemnić codzienne bieganie czy chodzenie, również wśród zaawansowanych sportowców.

Mimo to firma podkreśla, że sprzęt ten nie jest przeznaczony dla osób, które chcą poprawić swój czas, a raczej dla zwykłych użytkowników, chcących pokonywać większe odległości przy mniejszym wysiłku. Jednocześnie ze wstępnych testów wynika, że te innowacyjne buty mogą poprawić tempo o około 20%.

Project Amplify (źródło: Nike)

Nike Amplify zostały opracowane przy współpracy z marką Dephy, trudniącą się robotyką. W projekt zaangażowani zostali także sportowcy, którzy już zdążyli solidnie przetestować tę nowość. Grono ponad 400 biegaczy zrobiło łącznie ponad 2,4 miliona kroków, korzystając z kilku różnych wersji Amplify. Nike zaznacza, że sprzęt nadal jest w fazie testowej.

Warto wspomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy branża odzieżowa angażuje się w nowoczesne technologie. Niedawno wspominaliśmy o koszulce T-GenX, która miałaby ładować smartfony. Z kolei konkurent Nike – Reebok – stworzył Smart Ring ukierunkowany na monitorowanie zdrowia i śledzenie aktywności.

Jeszcze więcej ciekawych koncepcji Nike

Marce Nike pomysłów nie brakuje. W ostatnim czasie Nike wprowadziło na rynek odzież wierzchnią Therma-FIT Air Milano, którą wyposażono w technologię AIR. Użytkownik kurtki może dostosowywać ją do swoich aktualnych potrzeb termicznych poprzez pompowanie lub spuszczanie powietrza w komorach kurtki, oferując poziom ciepła od bluzy z kapturem po średniej grubości puchówkę.

Therma-FIT Air Milano (źródło: Nike)

Ponadto zaprezentowano koszulkę Aero-FIT, która zapewnia dwukrotnie większy przepływ powietrza w porównaniu do tradycyjnych materiałów Nike. Dzięki temu ubiór ma chłodzić ciało użytkownika i lepiej odprowadzać wilgoć. Do grona wynalazków dołączyły też buty sensoryczne wykonane z elastycznego wodoodpornego materiału.