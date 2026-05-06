Amerykański gigant pokazał (life)stylowy sprzęt audio. Trzy nowości

Nienaganne pod kątem estetycznym, a w ujęciu funkcjonalnym dostosowane do potrzeb współczesnego użytkownika. Takie właśnie mają być urządzenia audio, tworzące nową rodzinę Bose Lifestyle Ultra. Na dobry początek amerykański producent przygotował trzy sprzęty.

Bose Lifestyle Ultra Speaker – wszechstronny głośnik do domu

Bose Lifestyle Ultra Speaker to domowy głośnik bezprzewodowy z trzema przetwornikami. Dwa są skierowane do przodu, a jeden do góry. Taka konfiguracja pozwala na uzyskanie pewnej przestrzenności dźwięku – za czego optymalizację odpowiada technologia TrueSpatial. Producent obiecuje również mocne, a zarazem niezniekształcone basy – dzięki technologii CleanBass.

Urządzenie może grać rolę inteligentnego głośnika z asystentem Alexa+ (co oznacza ograniczone możliwości jego wykorzystania w Polsce), jak również skupiać się na funkcji audio. Oferuje łączność Bluetooth 5.3 i Wi-Fi, obsługuje Apple AirPlay i Google Cast, ale ma też tradycyjne gniazdo mini jack. Z kolei dotykowy panel sterowania u góry zapewniać ma intuicyjną obsługę.

Bose Lifestyle Ultra Speaker (fot. Bose)

Dodatkowo istnieje możliwość sparowania ze sobą dwóch takich głośników, jak również włączenie ich w system kina domowego. W tym ostatnim zastosowaniu pomocne mogą okazać się akcesoria, takie jak stojak czy uchwyt ścienny. W razie czego urządzenie obsługuje także system MultiRoom. Jeśli jednak chodzi o salon, większe znaczenie mogę mieć dwie kolejne nowości…

Co oferują soundbar i subwoofer spod znaku Bose Lifestyle Ultra?

Bose Lifestyle Ultra Soundbar to 5.0.2-kanałowa listwa głośnikowa. Zawiera sześć pełnozakresowych przetworników (w tym dwa skierowane do góry), wysokotonowy głośnik zoptymalizowany pod kątem dialogów oraz dwa przetworniki PhaseGuide do obsługi dźwięku kierunkowego. Za efekty przestrzenne odpowiadają technologie Dolby Atmos i TrueSpatial, co pozwala liczyć na świetne wrażenia podczas filmowych i serialowych seansów, jak również w grach.

Bose Lifestyle Ultra Soundbar (fot. Bose)

Projektując ten soundbar firma Bose postawiła na tę samą technologię CleanBass na potrzeby niskich tonów oraz ten sam zestaw opcji bezprzewodowych: Wi-Fi, Bluetooth 5.3, Apple AirPlay i Google Cast. Nie zabrakło też dotykowych elementów sterujących, a całość uzupełnia przeszklony panel u góry.

Wreszcie, Bose Lifestyle Ultra Subwoofer to bezprzewodowy głośnik niskotonowy, który najlepiej czuje się w parze z wyżej opisanym soundbarem. Także w jego przypadku można liczyć na technologię CleanBass, która ma zapewniać mocne i czyste uderzenie niezależnie od ustawionego poziomu głośności. Równocześnie jednak producent nie przedstawił szczegółów na temat specyfikacji.

Bose Lifestyle Ultra Subwoofer (fot. Bose)

Łącząc soundbar, subwoofer i dwa głośniki można uzyskać dobrze ze sobą współpracujący zestaw kina domowego w formacie 7.1.4. Oczywiście nic też nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z tych urządzeń osobno.

Zestaw kina domowego Bose Lifestyle Ultra (fot. Bose)

Ile kosztują urządzenia audio z serii Bose Lifestyle Ultra?

Aktualnie (to jest do 15 maja 2025 roku) trwa ich przedsprzedaż, a ceny kształtują się następująco:

Bose Lifestyle Ultra Speaker – 349 dolarów (równowartość ~1260 złotych),

Bose Lifestyle Ultra Soundbar – 1099 dolarów (~3975 złotych),

Bose Lifestyle Ultra Subwoofer – 899 dolarów (~3250 złotych).

Jeśli zaś chodzi o akcesoria do głośników to ceny wynoszą:

Bose Lifestyle Floor Stand – 149 dolarów (~540 złotych),

Bose Lifestyle Speaker Wall Bracket – 69 dolarów (~250 złotych).

Można oczekiwać, że urządzenia te będą też dostępne w szerokiej dystrybucji na polskim rynku. Między innymi w sklepie Media Expert pojawiła się karta poświęcona soundbarowi (ale na razie bez ceny, za to z informacją, że produkt będzie dostępny wkrótce).