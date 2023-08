Zdjęcie grupowe, a ta jedna jedyna osoba patrzy nie tam, gdzie trzeba? Pixel 8 to naprawi

Pixel 8 zapowiada się na jeden z najbardziej interesujących smartfonów ostatnich miesięcy. I to nie z powodu jakiejś wykręconej specyfikacji, a funkcji, które są naprawdę przemyślane.

Zdjęcia grupowe to trudna sztuka

Jeśli kiedykolwiek robiliście jakieś zdjęcia grupowe i mieliście misję, by wszyscy byli z nich zadowoleni oraz prezentowali się na fotkach dobrze, to wiecie, jak trudne zadanie stoi przed fotografem. Im więcej osób, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś zamknie oczy, popatrzy się w nieodpowiednią stronę albo po prostu zrobi kwaśną minę.

Doraźnym rozwiązaniem takiego problemu jest zrobienie kilku/kilkunastu zdjęć za jednym zamachem, a później wybranie spośród nich tego, na którym każdy wygląda jak należy. Bywają jednak sytuacje, w których praktycznie każda fotka jest „zepsuta”. Co wtedy? Do akcji wkroczy mistrz GIMPa?

Okazuje się, że wkrótce takie małe dramaty będą mogły być zażegnywane systemowo, jeszcze na poziomie telefonu. Otóż Google, w ankiecie skierowanej do fanów umieścił kilka wskazówek co do nowych funkcji sztucznej inteligencji, które zapewne pojawią się w nadchodzącym Pixelu 8.

Google Pixel 8 (źródło: MySmartPrice)

Jedna z opcji przewiduje łączenie różnych ujęć grupowych, „tak aby wszyscy wyglądali na nich świetnie”. Jeśli więc żadna z fotografii nie będzie satysfakcjonująca, Google zaproponuje zmodyfikowane przy użyciu algorytmów zdjęcie, na którym wszyscy się uśmiechają i patrzą, gdzie trzeba. Idealnie!

6.6 Ocena

Pixel 8 i edycja zdjęć za jednym dotknięciem

O kolejnych przyjemnych drobiazgach przypomina na swoim twitterowym profilu @Za_Raczke. W ankiecie znalazły się jeszcze inne kreatywne pomysły na wykorzystanie sztucznej inteligencji. Na przykład użytkownicy Zdjęć Google będą mogli za jednym dotknięciem zmienić tło zdjęcia lub przesunąć znajdujące się na nim obiekty, w tym ludzi. Wygląda to na praktyczne zastosowanie technologii, które prezentowano jeszcze w maju na konferencji Google I/O 2023.

W skład nowości będzie też wchodzić błyskawicznie uruchamiająca się aplikacja aparatu – wszystko po to, by nie przegapić żadnego ważnego momentu.

Pixel 8 wyrasta więc na urządzenie, na które warto będzie czekać. Solidne podzespoły w połączeniu z inteligentnymi funkcjami niedostępnymi dla innych, takich jak powyższe, czy „Magiczna gumka audio” mogą stanowić o sile następnej generacji flagowych smartfonów Google.