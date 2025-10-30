kierowca kierownica driver
Ważna zmiana dla kierowców. Tym razem na plus

Wreszcie zapadła decyzja, na którą kierowcy czekali od dawna. Instytucje Unii Europejskiej dogadały się ze sobą, dzięki czemu prawdopodobnie jeszcze w tej dekadzie zacznie obowiązywać cyfrowe prawo jazdy, respektowane w każdym kraju członkowskim.

Cyfrowe prawo jazdy w całej Unii Europejskiej

Polska jest jednym z pionierów, jeśli chodzi o cyfryzację usług administracyjnych. Świadczy o tym między inny mObywatel, ale też dostępność elektronicznych wersji najważniejszych dokumentów. Wśród tych ostatnich znajduje się cyfrowe prawo jazdy, które kierowcy w naszym kraju mogą wyrabiać już od 2020 roku i które jest tak samo ważne jak to fizyczne. Jest tak przynajmniej tak długo, jak poruszają się po polskich drogach – po przekroczeniu granicy bez plastiku się nie obejdzie.

Tak jest teraz, ale sytuacja zmienić może się jeszcze w tej dekadzie. Najpóźniej do 2030 roku wprowadzone zostanie cyfrowe prawo jazdy, działające w całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że elektroniczna wersja dokumentu w zupełności wystarczy, aby potwierdzić uprawnienia do prowadzenia pojazdu w każdym kraju członkowskim. W przypadku kontroli wystarczy wówczas okazać kod QR na ekranie smartfona. Wygodnie? Zdecydowanie.

Porozumienie w tej sprawie udało się osiągnąć po trzech latach intensywnych rozmów pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz rządami poszczególnych krajów członkowskich. Obowiązujące w całej Unii cyfrowe prawo jazdy jest tak naprawdę tylko jednym z elementów szerszej strategii, mającej na celu ujednolicenie najważniejszych reguł dotyczących poruszania się po europejskich drogach.

Co jeszcze zmieni się dla kierowców w UE?

Przede wszystkim w całej Unii Europejskiej będzie można stracić prawo jazdy w przypadku jazdy po alkoholu lub narkotykach, spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym czy też znacznego przekroczenia prędkości. Utracenie uprawnień pozostanie zaś w mocy w każdym kraju członkowskim – do tej pory zakaz prowadzenia pojazdów nie obowiązywał za granicą.

Kolejną zmianą jest obniżenie wieku umożliwiającego uzyskanie prawa jazdy kategorii B. Zdać egzamin będą mogli już 17-latkowie, z tym zastrzeżeniem, że do osiągnięcia pełnoletności będą musieli jeździć wraz z doświadczoną osobą towarzyszącą (to akurat w Polsce zacznie obowiązywać nawet wcześniej – razem z obowiązkiem jazdy w kasku na hulajnodze elektrycznej). Wcześniej będzie można także zacząć karierę kierowcy zawodowego – od 18. roku życia w przypadku ciężarówek i od 21. roku w przypadku autobusów.

Dodatkowo każdy nowy kierowca (niezależnie od wieku) będzie objęty dwuletnim okresem próbnym, w którym kary za wykroczenia drogowe będą bardziej surowe. Sam egzamin na prawo jazdy zostanie natomiast zmodernizowany. Opisywane zmiany zaczną wchodzić w życie od 2028 roku.

