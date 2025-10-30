Ważna zmiana dla kierowców. Tym razem na plus

Wreszcie zapadła decyzja, na którą kierowcy czekali od dawna. Instytucje Unii Europejskiej dogadały się ze sobą, dzięki czemu prawdopodobnie jeszcze w tej dekadzie zacznie obowiązywać cyfrowe prawo jazdy, respektowane w każdym kraju członkowskim.

Cyfrowe prawo jazdy w całej Unii Europejskiej

Polska jest jednym z pionierów, jeśli chodzi o cyfryzację usług administracyjnych. Świadczy o tym między inny mObywatel, ale też dostępność elektronicznych wersji najważniejszych dokumentów. Wśród tych ostatnich znajduje się cyfrowe prawo jazdy, które kierowcy w naszym kraju mogą wyrabiać już od 2020 roku i które jest tak samo ważne jak to fizyczne. Jest tak przynajmniej tak długo, jak poruszają się po polskich drogach – po przekroczeniu granicy bez plastiku się nie obejdzie.

Tak jest teraz, ale sytuacja zmienić może się jeszcze w tej dekadzie. Najpóźniej do 2030 roku wprowadzone zostanie cyfrowe prawo jazdy, działające w całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że elektroniczna wersja dokumentu w zupełności wystarczy, aby potwierdzić uprawnienia do prowadzenia pojazdu w każdym kraju członkowskim. W przypadku kontroli wystarczy wówczas okazać kod QR na ekranie smartfona. Wygodnie? Zdecydowanie.

Porozumienie w tej sprawie udało się osiągnąć po trzech latach intensywnych rozmów pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz rządami poszczególnych krajów członkowskich. Obowiązujące w całej Unii cyfrowe prawo jazdy jest tak naprawdę tylko jednym z elementów szerszej strategii, mającej na celu ujednolicenie najważniejszych reguł dotyczących poruszania się po europejskich drogach.

Co jeszcze zmieni się dla kierowców w UE?

Przede wszystkim w całej Unii Europejskiej będzie można stracić prawo jazdy w przypadku jazdy po alkoholu lub narkotykach, spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym czy też znacznego przekroczenia prędkości. Utracenie uprawnień pozostanie zaś w mocy w każdym kraju członkowskim – do tej pory zakaz prowadzenia pojazdów nie obowiązywał za granicą.

Kolejną zmianą jest obniżenie wieku umożliwiającego uzyskanie prawa jazdy kategorii B. Zdać egzamin będą mogli już 17-latkowie, z tym zastrzeżeniem, że do osiągnięcia pełnoletności będą musieli jeździć wraz z doświadczoną osobą towarzyszącą (to akurat w Polsce zacznie obowiązywać nawet wcześniej – razem z obowiązkiem jazdy w kasku na hulajnodze elektrycznej). Wcześniej będzie można także zacząć karierę kierowcy zawodowego – od 18. roku życia w przypadku ciężarówek i od 21. roku w przypadku autobusów.

Dodatkowo każdy nowy kierowca (niezależnie od wieku) będzie objęty dwuletnim okresem próbnym, w którym kary za wykroczenia drogowe będą bardziej surowe. Sam egzamin na prawo jazdy zostanie natomiast zmodernizowany. Opisywane zmiany zaczną wchodzić w życie od 2028 roku.