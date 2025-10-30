Filmy na YouTube będą ładniejsze. Wiesz, dzięki czemu

Fala, która przywiała ze sobą nowy wygląd odtwarzacza, pewnie dotarła już także do Ciebie. Okazuje się jednak, że to nie koniec dużych zmian w serwisie YouTube, zaplanowanych przez firmę Google. Po upiększeniu interfejsu przyszedł czas na poprawę wyglądu samej treści.

YouTube sam zwiększy rozdzielczość wideo

Nowy odtwarzacz YouTube już działa i w moim odczuciu wygląda lepiej niż poprzedni. Ważniejsze jest jednak to, by dobrze prezentowała się sama treść. Właśnie idąc tym tropem, firma Google zdecydowała się na wprowadzenie narzędzia, którego zadaniem jest upscalling, czyli zwiększanie rozdzielczości przy użyciu algorytmów. W tym przypadku do gry wchodzi – bez najmniejszego zaskoczenia – sztuczna inteligencja.

Na upscallingu zyskać mają przede wszystkim najgorzej wyglądające materiały wideo. Te, które zostały opublikowane na przykład w rozdzielczości 240p lub 480p, będą mogły mieć podbitą rozdzielczość do 720p albo i 1080p, czyli odpowiednio HD i Full HD. W przypadku zastosowania tego rozwiązania w okienku wyboru rozdzielczości zobaczymy dopisek Super Rozdzielczość.

Upscalling dla wszystkich, ale nie na siłę

Na razie firma Google chce się skupić na tych najmniej ostrych filmach, ale z czasem zajmie się także materiałami wideo w rozdzielczości Full HD, które będą mogły zostać przeskalowane nawet do 4K. Równocześnie amerykański gigant podkreśla, że oryginalne treści pozostaną w niezmienionej wersji, a autorzy – w razie czego – będą mogli wyłączyć te podbite opcje.

Początkowo wydawało się, że opisywana zmiana dotyczyć będzie wyłącznie aplikacji YouTube na Smart TV. Firma Google potwierdziła jednak, że Super Rozdzielczość pojawi się także na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerach.

To nie wszystko…

W kontekście wyglądu warto też wspomnieć o zwiększeniu maksymalnego rozmiaru miniatury z 2 MB do 50 MB, dzięki czemu elementy te mają po prostu prezentować się efektowniej. Do tego dochodzą krótkie klipy, stanowiące podgląd kanału podczas przeglądania na telewizorze (trochę jak zwiastuny na stronach filmów w serwisach VOD), a dopełnieniem całości jest zmiana działania globalnej wyszukiwarki podczas przebywania na stronie kanału – filmy danego autora będą traktowane priorytetowo.