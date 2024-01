BNP Paribas wprowadza opłatę za prowadzenie konta. Jak jej uniknąć?

Takich informacji zdecydowanie nie lubimy Wam przekazywać. Jeśli jesteście klientami Banku BNP Paribas, to musicie przygotować się na opłatę za prowadzenie konta. Jest jednak sposób, by jej uniknąć.

Spore zmiany w BNP Paribas

Zmiany w Taryfie Prowizji i Opłat Banku BNP Paribas będą dotyczyć zarówno kont osobistych z aktualnej oferty banku, jak i tych już wycofanych. Nowe opłaty wejdą w życie 1 kwietnia 2024 roku. Ostatnia podwyżka miała miejsce w marcu 2023 roku i dotyczyła w głównej mierze opłat za karty wydane przez bank.

Obecne plany zmian w cenniku BNP Paribas argumentuje faktem, że w ciągu roku bez podwyżek szybko wzrosły ceny oraz wymogi bezpieczeństwa, które musi spełnić. Bank dodaje, że dzięki stałym inwestycjom w rozwój usług i infrastruktury zapewniającej ich sprawne funkcjonowanie, wprowadził szereg nowych funkcji i możliwości dostępnych zarówno online, jak i w aplikacjach mobilnych. W ręce klientów w ciągu ostatniego roku trafiły m.in. Karta Visa Filmowa oraz całodobowy kantor wymiany walut w aplikacji GOmobile.

Od kwietnia 2024 roku dla wszystkich kart debetowych zostaje wprowadzona prowizja w wysokości 4% wartości transakcji za operacje bezgotówkowe związane z grami losowymi. Obejmuje to transakcje dokonywane w kasynach, kasynach internetowych, salonach gier lub zakładach bukmacherskich. Prowizja wzrośnie wkrótce także w transakcjach bezgotówkowych realizowanych jako przekazy pieniężne. Do 31 grudnia 2024 roku będzie wynosić 2% wartości transakcji, po czym wzrośnie do 4%.

Jeśli chodzi o zmiany w przypadku „Mojego Konta Premium”, to mają one słodko-gorzki charakter. Co prawda znikną opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach Planet Cash oraz Euronet, a do tego liczba bezpłatnych przelewów natychmiastowych w ciągu miesiąca wzrasta z 3 do 5, ale rośnie opłata za każdy kolejny przelew i wyniesie ona 6 złotych.

BNP Paribas wprowadza też opłatę za prowadzenie „Konta Otwartego na Ciebie”. Do tej pory było to darmowe, lecz od kwietnia 2024 roku opłata wyniesie 2,50 złotych miesięcznie. Darmowa stanie się jednak pierwsza wpłata lub wypłata gotówki (w miesiącu) w oddziale. Nic nie trzeba będzie płacić także za korzystanie z kart „Otwarta na Dzisiaj” oraz „Visa Filmowa” pod warunkiem, że w poprzednim miesiącu wykonało się nią minimum 3 transakcje. Jest jednak sposób, by uniknąć opłaty za prowadzenie konta. Jak to zrobić?

Musisz spełnić kilka warunków, by nie płacić za prowadzenie konta w BNP Paribas

Bank BNP Paribas zostawia pewną furtkę dla tych, którzy chcieliby utrzymać opłaty za prowadzenie konta na obecnym poziomie, czyli 0 złotych, lecz muszą oni spełnić dwa warunki. Pierwszym z nich jest zalogowanie się co najmniej raz w miesiącu do systemu bankowości internetowej GOonline lub aplikacji mobilnej GOmobile. Apkę można pobrać zarówno na system Android, jak i iOS. Za jej pomocą da się nie tylko korzystać z czysto bankowych funkcji, ale także wygodnie wymienić waluty czy kupić bilet komunikacji miejskiej.

Drugim warunkiem, by prowadzenie „Konta Otwartego dla Ciebie” pozostało darmowe, jest wyrażenie zgód marketingowych oraz zgody na przetwarzanie danych.