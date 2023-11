Bank BNP Paribas pozwoli wynająć Ci nie tylko smartfon, ale też odkurzacz

Ceny elektroniki w dzisiejszych czasach potrafią przyprawić o zawrót głowy. Żeby kupić smartfon z wyższej półki trzeba przeznaczyć na niego 3-4 tysiące złotych. Nic więc dziwnego, że coraz bardziej popularna w naszym kraju staje się oferta wynajmu takich urządzeń. Ten trend nie umknął Bankowi BNP Paribas, który właśnie rozszerzył swoją ofertę wynajmu. Znajdziecie w niej nawet żelazka i odkurzacze.

Nowa współpraca BNP Paribas

Oczywiście wynajem elektroniki nie jest niczym nowym. Wiele firm działających na naszym rynku proponuje takie usługi od wielu lat. Nawet sam BNP Paribas już w 2021 roku do swojej oferty wprowadził możliwość długoterminowego wynajmu iPhone’a na 24 lub 30 miesięcy. Teraz po raz kolejny Bank postanowił wyjść naprzeciw klientom i zaoferować usługę mocno wychodzącą poza tradycyjny sektor bankowy.

BNP Paribas nawiązał współpracę z platformą Plenti, która zajmuje się wynajmem szeroko rozumianej elektroniki. W jej ofercie znajdziemy smartfony, tablety, smartwatche, laptopy, sprzęt wideo, drony, hulajnogi, rowery, ekspresy do kawy, odkurzacze, żelazka, a nawet wykrywacze metalu i piec do pizzy. Jak sami widzicie, mamy tutaj przeróżne kategorie do wyboru i ponad 600 produktów.

Platforma Plenti (fot. Tabletowo.pl)

Dzięki współpracy klienci Banku mogą za pośrednictwem Plenti wynająć sprzęt na maksymalnie dwa lata bez konieczności jego zakupu (do tej pory był to rok). Ponadto BNP Paribas podkreśla, że najem na dwa lata obniża koszt usługi w porównaniu z ofertą na krótszy okres, a „dłuższy czas użytkowania sprzętu to także mniej odpadów elektronicznych i obciążenia dla środowiska naturalnego”.

Siła przyzwyczajeń konsumenckich dotyczących posiadania zmieni się na rzecz użytkowania. Odpowiadamy na ten trend i ułatwiamy naszym Klientom wynajem długoterminowy. W ofercie Grupy BNP Paribas w Polsce znajduje się już wynajem smartfonów i samochodów, a wkrótce planujemy wprowadzenie wynajmu rowerów. Teraz, dzięki naszej współpracy z Plenti, użytkownicy tej platformy będą mogli zaledwie jednym kliknięciem zawnioskować finansowanie w naszym banku. Wynajem elektroniki to także wspieranie zrównoważonego rozwoju. Razem z Plenti promujemy gospodarkę o obiegu zamkniętym i udowadniamy, że posiadanie nie zawsze jest konieczne. Krzysztof Wojciechowski, Dyrektor Departamentu Nowych Modeli Biznesowych i Innowacji PF z Banku BNP Paribas

Bank nie zapomina też o klientach biznesowych

W swoim komunikacie BNP Paribas podkreśla, że przez cały czas pracuje nad rozwojem rozwiązań przeznaczonych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Jednym z jego przykładów jest platforma sprzedażowa mamGO, na której klienci w ramach jednego serwisu mogą znaleźć wymarzony samochód i jego finansowanie (np. kredyt lub leasing). Dostępna jest także porównywarka ofert, kalkulator opłat i rat miesięcznych.

BNP Paribas koncentruje się także na ułatwianiu swoim klientom działania w branży e-commerce, m.in. wprowadzenie bramki płatniczej Axepta. Pozwala klientom sklepów online na bezpieczne i wygodne dokonywanie płatności, oferując możliwość podziału kwoty na różne metody płatności. Wśród dostępnych opcji znajdują się szybkie przelewy, BLIK, płatności kartami, w tym portfele elektroniczne takie jak Apple Pay i Google Pay, a także kredyt ratalny oferowany przez Bank.