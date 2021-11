Przerwa techniczna na gov.pl i w aplikacji mObywatel. Ile potrwa i co może nie działać?

Już w przyszłym tygodniu zostaną wprowadzone nowe dowody osobiste. W związku z tym konieczne jest przygotowanie systemów rządowych do ich wydawania i obsługi. Na stronie gov.pl zapowiedziano przerwę techniczną, która odbędzie się w najbliższy weekend. Może ona spowodować problemy z dostępnością niektórych usług, w tym mObywatela.

Nowe dowody osobiste już od 8 listopada

Nowa wersja dowodów osobistych miała pojawić się już 2 sierpnia tego roku. Niestety, w związku z problemami dotyczącymi czytników linii papilarnych zamówionych przez rząd, data wdrożenia nowych dokumentów uległa przesunięciu.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego z dodatkową warstwą biometryczną będzie można składać od poniedziałku 8 listopada. Dla osób powyżej 12. roku życia dokument będzie wydawany na 10 lat, a podczas składania wniosku konieczne będzie pobranie odcisków palców wnioskodawcy.

Osoby do 12. roku życia będą otrzymywać dowód osobisty ważny 5 lat, lecz niezawierający informacji o odciskach palców. W związku z tym, procedura składania wniosku o dowód będzie nieco zbliżona do wnioskowania o paszport.

Konieczność pobrania, przetworzenia i weryfikacji nowych informacji, które znajdą się w warstwie elektronicznej dokumentu, niesie za sobą potrzebę przystosowania niektórych systemów. Prace nad nimi sprawią, że część usług będzie niedostępna w najbliższy weekend.

(źródło: Cyfryzacja KRPM)

Aplikacja mObywatel oraz login.gov.pl i podpis.gov.pl mogą nie działać w ten weekend

Na stronie Kancelarii Premiera Rady Ministrów pojawiła się informacja o planowanej przerwie technicznej. Prace nad wdrożeniem nowych rozwiązań mają rozpocząć się w piątek 5 listopada o godzinie 12:00, a zakończą się w niedzielę, 7 listopada. Co to dla nas oznacza?

Od godziny 12:00 w piątek 5 listopada do godziny 17:00 w sobotę 6 listopada część usług, korzystających z Rejestru Dowodów Osobistych, może nie działać. W tym czasie mogą wystąpić problemy z działaniem e-dowodu na stronach login.gov.pl oraz podpis.gov.pl. Podczas przerwy może również nie działać pobieranie danych w aplikacji mobilnej mObywatel.

Administratorzy informują, że przerwa w działaniu tych usług może się przedłużyć do godzin porannych w niedzielę 7 listopada. W przypadku wydłużenia prac zostanie wydany stosowny komunikat.

Dodatkowo, pomiędzy 8:00 a 17:00 w sobotę 6 listopada, będą prowadzone prace nad środowiskiem Systemu Rejestrów Państwowych. W tym czasie nie będą działać usługi korzystające z SRP, w tym aplikacja Źródło.

Pilnie potrzebujesz nowego dowodu? Lepiej się pospiesz

Wniosek o dowód osobisty przed planowaną przerwą techniczną będzie można złożyć wyłącznie do 5 listopada do godziny 12:00. Od tego czasu do godziny zamknięcia urzędów nie będzie można załatwić spraw związanych z dowodami osobistymi, w tym odebrania gotowego dowodu. Wnioskowanie o nowy dokument tożsamości poprzez stronę gov.pl zostało już wyłączone i w tym tygodniu można to zrobić wyłącznie podczas osobistej wizyty w urzędzie.

W niedzielę 7 listopada rozpocznie się ponowne przyjmowanie wniosków online, lecz wyłącznie dla dzieci do 12. roku życia. Osoby powyżej tego wieku będą musiały poczekać z wnioskiem jeden dzień dłużej. Warto jednak przypomnieć, że nie ma konieczności wymiany obecnie ważnych dokumentów. Obywatele mogą z nich korzystać aż do końca ich daty ważności.