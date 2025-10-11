Serwis społecznościowy z muzyką w roli głównej? Bardzo proszę

SoundCloud wprowadza serię nowych funkcji, które mają całkowicie zmienić sposób, w jaki użytkownicy „odkrywają” muzykę. Serwis, który przez lata pozostawał miejscem dla niezależnych artystów, coraz wyraźniej przekształca się w platformę społecznościową z muzyką w roli głównej.

Co nowego w SoundCloud?

SoundCloud to serwis, który już lata temu stał nad przepaścią. Teraz jednak uruchomił pakiet tzw. funkcji „social discovery”, które mają zachęcić użytkowników do większej interakcji i wspólnego odkrywania muzyki. W centrum tych zmian znalazły się dwie playlisty oparte na aktywności społeczności.

Pierwsza z nich, „Liked By Your Crew”, automatycznie tworzy zestawienie utworów lubianych przez osoby, które użytkownik obserwuje. Chodzi tu zarówno o znajomych, jak i ulubionych twórców. Druga, „Liked By Playlists”, to przewijana karuzela z listami odtwarzania zbudowanymi z muzyki popularnej wśród znajomych i obserwowanych artystów.

źródło: SoundCloud

Nowością jest również „Trending Trackwall”, czyli dynamiczny panel, pokazujący, co aktualnie zyskuje popularność w obrębie danej społeczności, a także na całej platformie. Działa on w formie wizualnego strumienia – przypomina klasyczny feed z mediów społecznościowych, ale oparty wyłącznie na muzyce. SoundCloud tłumaczy, że dzięki temu użytkownicy mają szybki wgląd w to, czego słuchają ich znajomi i co dzieje się w muzycznym świecie poza głównymi trendami.

Serwis stawia również na indywidualne rekomendacje. Funkcja „Hot For You” każdego dnia wyświetla jeden utwór dopasowany do gustu użytkownika, na podstawie jego historii słuchania oraz aktywności społeczności. Algorytm uwzględnia polubienia, udostępnienia i komentarze, co sprawia, że rekomendacje mają być bardziej trafne i osobiste.

Na stronie głównej pojawiły się też sugestie kont do obserwowania zarówno artystów, jak i słuchaczy, którzy mają podobne upodobania. SoundCloud podkreśla, że budowanie sieci połączeń między użytkownikami pozwoli ulepszać wspomniane playlisty i zwiększyć skuteczność personalizacji. Platforma automatycznie dodaje każdego użytkownika do wspólnych playlist, ale w ustawieniach można z tego zrezygnować, jeśli ktoś woli zachować prywatność.

źródło: SoundCloud

SoundCloud coraz bliżej mediów społecznościowych

Od kilku lat serwisy streamingowe coraz śmielej wchodzą w obszar funkcji społecznościowych, jednak to właśnie SoundCloud robi to najbardziej naturalnie. Od początku był platformą, na której twórcy mogli nie tylko publikować muzykę, ale też wchodzić w dialog ze słuchaczami, np. komentować konkretne fragmenty utworów czy reagować na remiksy. Teraz serwis rozwija ten model w stronę interaktywnego środowiska, w którym słuchanie muzyki staje się wspólnym doświadczeniem.

Nowe funkcje łączą tradycyjny streaming z elementami znanymi z serwisów społecznościowych. Feed z aktywności znajomych, codzienny rekomendowany utwór i dynamiczne playlisty opierają się na relacjach między użytkownikami, a nie wyłącznie na algorytmach.

SoundCloud zapowiada, że to dopiero początek zmian. W planach są kolejne narzędzia, które mają ułatwić artystom kontakt z fanami i pozwolić słuchaczom współtworzyć społeczność wokół muzyki. Celem jest stworzenie przestrzeni, gdzie odkrywanie nowych dźwięków stanie się wynikiem interakcji.