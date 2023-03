Kup laptop Lenovo – tablet dostaniesz gratis!

Artykuł sponsorowany

Co jakiś czas producenci przygotowują promocje, obok których trudno przejść obojętnie. Dokładnie z taką akcją mamy do czynienia w przypadku specjalnej oferty firmy Lenovo. Wystarczy kupić dowolny laptop z serii Yoga, który bierze udział w promocji, by – po spełnieniu kilku prostych warunków – zgarnąć tablet gratis.

Jest w czym wybierać!

Wykonując zadania, w których potrzeba nieco więcej mocy obliczeniowej, warto rzucić okiem w kierunku Lenovo Yoga z serii Slim. Te, jak ich nazwa wskazuje, są smukłe, ale mimo to posiadają potężne komponenty. Idealnym przykładem jest Lenovo Yoga Slim 7i Pro X, wyposażony w procesor Intel Core i5-12500H, nawet 32 GB RAM-u i zaawansowany układ graficzny lub Yoga Slim 7 Pro z procesorem AMD Ryzen 7 5800H i grafiką AMD Radeon. Takie konfiguracje zapewniają wysoką wydajność – między innymi w zastosowaniach kreatywnych, dla których została stworzona seria Lenovo Yoga.

Lenovo Yoga Slim 7i Pro X 14 Intel (źródło: Lenovo)

W skład laptopów objętych promocją wchodzą również laptopy konwertowalne 2w1, które umożliwiają pracę w czterech trybach, a dzięki dotykowym ekranom i opcjonalnym rysikom mogą pełnić dodatkowe funkcje przydatne dla twórców treści. Możliwe jest to dzięki specjalnym zawiasom, które zmieniają Yogę w tablet, namiot czy też umożliwiają pracę na płasko i oczywiście w trybie laptopa. Dosłownie dostosowują się do twoich potrzeb.

Do dyspozycji mamy kilka modeli Yoga 2w1. Wśród nich znajdziemy m.in. Yoga 7 z 14-calowym wyświetlaczem OLED i procesorem 12. generacji Intel Core i5-1240P. Dla fanów komponentów AMD znajdzie się przykładowo Yoga 7 6. generacji z układem Ryzen 7 5800U. Niezależnie od specyfikacji i modelu, sprzęty te mają wspólny mianownik – są wydajne, a do tego zamknięte w kompaktowych obudowach, z pięknymi wyświetlaczami. Okazują się idealnymi kompanami studenta, pracownika czy osób kreatywnych, którzy potrzebują mieć swoje potężne i lekkie narzędzie pracy pod ręką.

Lenovo Yoga 7-14 i5-1240P z ekranem OLED (źródło: Lenovo)

Z drugiej strony, laptopy te są smukłe i leciutkie – to niesamowite, jak producent zmieścił tak wydajne komponenty w kompaktowych obudowach. W ofercie znajduje się masa urządzeń z serii Lenovo Yoga objętych promocją – na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, jednak przed zakupem warto sprawdzić, czy określony model i konfiguracja podlega promocji – sklepy podają kody producenta już na górnych częściach stron z ofertą.

A co oferuje Lenovo Tab M8 2. generacji?

Kupując laptopy Lenovo z serii Yoga, możemy odebrać darmowy prezent – tablet Lenovo Tab M8 drugiej generacji o wartości 500 złotych – wystarczy kilka kroków, o których za moment.

Urządzenie zostało wyposażone w 8-calowy wyświetlacz LCD IPS, pracujący w rozdzielczości HD+ (1280 × 800 pikseli), zajmujący 82% powierzchni przedniego panelu. Co więcej, ekran otrzymał certyfikat TÜV, a więc wiadomo, że generuje mniej szkodliwego dla oczu światła niebieskiego.

Sercem tabletu jest procesor MediaTek Helio A22, a jego wyświetlacz HD z głośnikiem Dolby Audio sprawią, że będzie się idealnie nadawać do mobilnej rozrywki. Urządzenie ma baterię 5100 mAh, która może zapewnić nawet 18 godzin przeglądania stron internetowych na jednym ładowaniu. Całość została zamknięta w smukłej i lekkiej metalowej obudowie o grubości zaledwie 8,15 mm.

Tablet ten, choć podstawowy, może się sprawdzić jako dodatkowy ekran w domu – do oglądania ulubionych seriali, gdy telewizor okupowany jest przez innego domownika, ale także jako sprzęt zapewniający rozrywkę w podróży.

Co trzeba zrobić, by odebrać gratis?

To bardzo proste. Wystarczy kupić laptop Lenovo z serii Yoga u jednego z partnerów promocji: Delkom, Komputronik, Media Markt, Morele, Media Expert, Neonet, RTV Euro AGD, Sferis.pl lub x-kom, a następnie zarejestrować produkt na stronie promocyjnej Lenovo. Do tego będziemy potrzebować kodu kreskowego z numerem seryjnym, który musimy wyciąć z opakowania produktu, a następnie uzupełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować regulamin.

Warto zaznaczyć, że na zgłoszenie się do akcji mamy 14 dni od momentu zakupu laptopa. Po zaakceptowaniu zgłoszenia, tablet zostanie przekazany uczestnikowi promocji.

Promocja trwa do 31 marca 2023.

