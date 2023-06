Biedronka jest zbyt daleko? Teraz możesz wysłać do niej asystenta zakupów

Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o tym, aby ktoś zrobił za Ciebie zakupy w Biedronce? Teraz to jest możliwe. Biedronka, największa sieć handlowa w Polsce, nawiązała współpracę z Lola Market, oferując swoim klientom możliwość korzystania z usług asystentów zakupów.

Zakupy w Biedronce zrobisz online

Oczywiście zakupy online w Biedronce to żadna nowość. Nie mówimy tutaj jednak o sklepie internetowym Biedronka Home, który niedawno ogłosił rozpoczęcie świętowania swoich pierwszych urodzin. Warto przypomnieć, że uruchomiony w sierpniu 2022 roku sklep odnotował w ciągu pierwszych 7 miesięcy ponad 20 milionów odwiedzin. Teraz jednak Biedronka idzie o krok dalej, wprowadzając nową usługę zakupów online we współpracy z Lola Market.

Lola Market to platforma, która oferuje usługi asystentów zakupów. Dzięki tej współpracy, klienci Biedronki mogą teraz korzystać z usług doświadczonych asystentów, którzy zrobią za nich zakupy i dostarczą je do domu. Ta nowość na polskim rynku zakupów jest już dostępna dla mieszkańców Warszawy, a usługa obejmuje 15 sklepów sieci Biedronka, pokrywających obszar zamieszkały przez ponad 1,2 miliona mieszkańców stolicy.

W ofercie Biedronki poprzez aplikację Lola Market będzie dostępna podobna liczba produktów jak w Sklepie Internetowym Biedronki w Glovo, czyli około 3500 artykułów. Najkrótszy czas realizacji dostawy od chwili złożenia zamówienia do momentu otrzymania produktów wyniesie godzinę. Lola Market działała przez długi czas w Hiszpanii, na polski rynek wchodzi w czerwcu od razu z tak renomowanym partnerem jak Biedronka. Dominik Prus-Wiśniowski, menedżer ds. projektów cyfrowych w sieci Biedronka

Strona internetowa Lola Market, przez którą można zamawiać zakupy w sieci Biedronka (fot. Tabletowo.pl)

Jak to działa?

Zakupy w Biedronce za pośrednictwem Lola Market mają być proste i wygodne. Wszystko, co trzeba zrobić, to złożyć zamówienie online za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej Lola Market. Twoje zamówienie zostanie następnie skompletowane i dostarczone do Ciebie przez osobę nazwaną asystentem zakupów, której zadaniem jest ich kompleksowa realizacja.

Jednym z unikalnych aspektów tej usługi jest to, że jeśli jakiś zamówiony przez klienta produkt jest niedostępny, asystent skontaktuje się z nim, aby zaproponować produkt zastępczy. Ostateczna decyzja należy do zamawiającego.

6.5 Ocena 9 Ocena

Usługa jest dostępna dla zamówień o wartości powyżej 150 złotych. Z kolei dostawa jest darmowa dla zamówień o wartości powyżej 250 złotych, a dla zamówień o wartości pomiędzy 150 a 250 złotych jej koszt wynosi 14,99 złotych. Ceny produktów są na tym samym poziomie, co w sklepach stacjonarnych.

Biedronka jest pierwszym i obecnie jedynym partnerem Lola Market w Polsce. Współpraca ta stanowi uzupełnienie i wzbogacenie coraz szerszej oferty e-commerce największej polskiej sieci handlowej, która dotąd opierała się na usługach realizowanych we współpracy z Glovo.