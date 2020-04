Biedronka będzie oferować zakupy z dostawą do domu. Zamówimy je w aplikacji Glovo

Carrefour już ogłosił partnerstwo z twórcami aplikacji Glovo, a wkrótce do sieci sklepów dostępnych w tej usłudze, dołączy także Biedronka. Dzięki temu zrobimy zakupy online, a kurier przywiezie nam je wprost pod drzwi.

Zakupy przez internet także z Biedronki

W miarę jak przedłuża się stan epidemiczny w Polsce, należy spodziewać się, że coraz popularniejsze będzie robienie zakupów przez internet. Do tej pory segment spożywczego e-commerce skierowanego do pojedynczych odbiorców był w naszym kraju mało rozwinięty, ale sytuacja dynamicznie się zmienia. Do sieci sklepów Carrefour Express, które powinny być już dostępne z poziomu aplikacji do zamawiania produktów Glovo, dołączy wkrótce Biedronka.

Klienci będą mogli zamawiać produkty z ponad 100 sklepów Biedronka zlokalizowanych w 10 miastach w Polsce: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Szczegóły zamówień i dostaw

Zamówienia, tak jak w wypadku Carrefour Express, będą kompletowane na miejscu, po czym wyruszą w podróż kurierem pod wskazany adres. Dostawa ma zamykać się w 1 godzinie, choć Glovo przewiduje, że w godzinach największego ruchu czas oczekiwania może się wydłużyć.

Zakupy będzie można robić w dni otwarcia sklepów, w godzinach od 10:00 do 22:30. Dostępność konkretnego sklepu może być zależna od zaplecza dostawców w poszczególnych dzielnicach wymienionych powyżej miast. Biedronka ma honorować wszystkie aktualne promocje, także jeśli zdecydujemy się na zakup produktów w tymczasowych niższych cenach, nie będzie problemów z naliczaniem rabatów.

Koszt dostawy to 9,99 zł. Widać tu więc różnicę między ofertą Carrefoura, który wprowadził rabat na dostawy. Z drugiej strony, Biedronka nie określiła żadnych konkretnych limitów wagowych, jeśli chodzi o paczki z zamówieniami. Podczas gdy w Carrefour Express dobierzemy produkty do max. 9 kg, tak Biedronka wspomina jedynie o tym, by waga zakupów „nie przekraczała fizycznych możliwości dostawcy”.

Niezadowoleni z nowej oferty Glovo będą chyba tylko mieszkańcy mniejszych miast, które nie załapały się na listę obsługiwanych przez kurierów. Cóż, tym osobom pozostaje skorzystanie z bardziej tradycyjnych form zakupu.

źródło: wirtualnemedia.pl

