Bezpłatne szkolenia o AI ruszają w Polsce

Już wkrótce wystartują bezpłatne szkolenia o AI w Polsce. Zajęcia skierowano do szczególnej, ale bardzo licznej grupy w naszym kraju, mającej ogromny wpływ na przyszłość Polski.

Rozwój sztucznej inteligencji a edukacja w Polsce

Sztuczna inteligencja jest wpychana praktycznie wszędzie – od dowolnego narzędzia stosowanego każdego dnia do pracy czy rozrywki, aż po social media. AI ma mnóstwo zastosowań i sprawdza się w wielu dziedzinach. Przede wszystkim jest w stanie przyspieszyć, odciążyć i wspomóc codzienną pracę, choć nie każdy chce i potrafi z niej skorzystać.

Z badań ilościowych, przeprowadzonych na próbie 995 nauczycielek i nauczycieli przez Państwowy Instytut Badawczy (NASK), wynika, że blisko ¾ zapytanych ani razu nie zdecydowała się na wykorzystanie sztucznej inteligencji w swojej pracy. 19% respondentów przyznało, że skorzystało z narzędzi AI raz lub kilka razy, a tylko 6% posługuje się nimi regularnie. Jednocześnie wielu pytanych nauczycieli chciałoby poszerzać wiedzę w dziedzinie sztucznej inteligencji i rozwijać kompetencje w tym obszarze.

Tutaj warto wspomnieć, że Google ostatnio zaanonsowało w Gemini kilka przydatnych narzędzi dla segmentu edukacji oraz nauczycieli i uczniów.

Orange pomoże nauczycielom w rozwoju kompetencji z obszaru AI

Fundacja Orange wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz No Input Signal sp. z o.o. przy wsparciu środków unijnych startuje z projektem „Lekcja:AI”. Jest to cykl bezpłatnych szkoleń o sztucznej inteligencji, przeznaczonych dla nauczycieli i nauczycielek. Zajęcia obejmą część teoretyczną i praktyczną z uwzględnieniem różnych poziomów zaawansowania poszczególnych grup.

Bezpłatne szkolenia o AI (źródło: Orange)

Ponadto lekcje mają być dostosowane do specyfiki zawodu nauczyciela bez względu na to, jakiego przedmiotu uczą, a także uwzględniać możliwości i ryzyka płynące z zastosowania AI. W szkoleniach do 27 czerwca 2027 roku weźmie udział minimum 11 tysięcy osób, a cały cykl obejmie minimum 25 godzin lekcyjnych. Zajęcia będą odbywały się głównie w online.

Jak zaznacza Jacek Królikowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego: Kadra pedagogiczna to jedna z ważniejszych grup, która może wpływać na odpowiednie przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w dobie technologii AI. Dlatego też nauczycielki i nauczyciele w trakcie zajęć zapoznają się z mechanizmem działania i zastosowania sztucznej inteligencji na co dzień, w pracy oraz edukacji. Dowiedzą się również, do czego ta technologia może się przydać – od analizy, przez wizualizacje danych, aż po tworzenie materiałów edukacyjnych.

Do projektu mogą zapisać się nauczycielki i nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z całej Polski, również tych branżowych i techników. Zapisy już wystartowały.