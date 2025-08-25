Dla nowej kamery Xiaomi nie istnieje coś takiego jak „martwy punkt”

Ważnym elementem w budowaniu zabezpieczeń w mieszkaniu lub na działce są kamery do monitoringu. Aby całość spełniała swoje zadanie należy tak zaprojektować system, żeby na obserwowanym terenie nie występowały tzw. martwe punkty. Istnieją urządzenia, dzięki którym o wiele łatwiej zrealizować ten cel.

Specyfikacja Xiaomi Smart Camera 4 Dual Camera Edition

Nie ma co ukrywać najważniejszej sztuczki opisywanej kamery do monitoringu w ostatnich akapitach – atutem Smart Camera 4 jest zestaw dwóch obiektywów z sensorem o rozdzielczości 5 Mpix (2960 x 1666 pikseli). Jeden został umieszczony na sztywno w korpusie, natomiast drugi może obracać się na znajdującej się wyżej kopułce.

Dzięki zastosowaniu obiektywów o szerokim kącie widzenia, kamera jest w stanie pokryć swoim zasięgiem teren wokół siebie, nie pozostawiając żadnych martwych punktów. Dzięki funkcji tilt, kąt widzenia górnego oczka wynosi 152 stopnie.

Xiaomi Smart Camera 4 Dual Edition (Źródło: Xiaomi)

Na szczęście na tym zalety nowej kamerki się nie kończą. Podczerwone światło uzupełniające o długości fali 940 mm pozwala – w połączeniu z algorytmami obrazowania – na obserwację obszaru w nocy o zasięgu do 10 metrów. Zastosowane sensory pomagają również w uzyskaniu szczegółowych obrazów w wymagających pod kątem oświetlenia warunkach.

Bez AI się nie obędzie

Jako że każdy sprzęt i akcesorium musi zostać dotknięty magiczną różdżką z napisem „AI”, również w tym przypadku Xiaomi chwali się, że sztuczna inteligencja pomaga w rozpoznawaniu zwierząt i ludzi – w przypadku zaobserwowania anomalii możliwe jest wysłanie powiadomienia push. Dzięki chipowi o mocy 1 TOPS-a, przetwarzanie zadań dla AI odbywa się w lokalnym środowisku.

Xiaomi Smart Camera 4 Dual Edition (Źródło: Xiaomi)

Z ostatnich funkcji wartych wymieniania warto wspomnieć o obsłudze dwuzakresowego Wi-Fi 6, dwukierunkowej komunikacji głosowej, gnieździe na karty microSD, obsługującym pojemności do 256 GB i rozwiązaniach z zakresu prywatności.

W Chinach urządzenie wyceniono na 299 juanów. Nie wiadomo czy Smart Camera 4 Dual Edition trafi na globalny rynek.