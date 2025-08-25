Dla nowej kamery Xiaomi nie istnieje coś takiego jak „martwy punkt”

Ważnym elementem w budowaniu zabezpieczeń w mieszkaniu lub na działce są kamery do monitoringu. Aby całość spełniała swoje zadanie należy tak zaprojektować system, żeby na obserwowanym terenie nie występowały tzw. martwe punkty. Istnieją urządzenia, dzięki którym o wiele łatwiej zrealizować ten cel.
Specyfikacja Xiaomi Smart Camera 4 Dual Camera Edition
Nie ma co ukrywać najważniejszej sztuczki opisywanej kamery do monitoringu w ostatnich akapitach – atutem Smart Camera 4 jest zestaw dwóch obiektywów z sensorem o rozdzielczości 5 Mpix (2960 x 1666 pikseli). Jeden został umieszczony na sztywno w korpusie, natomiast drugi może obracać się na znajdującej się wyżej kopułce.
Dzięki zastosowaniu obiektywów o szerokim kącie widzenia, kamera jest w stanie pokryć swoim zasięgiem teren wokół siebie, nie pozostawiając żadnych martwych punktów. Dzięki funkcji tilt, kąt widzenia górnego oczka wynosi 152 stopnie.
Na szczęście na tym zalety nowej kamerki się nie kończą. Podczerwone światło uzupełniające o długości fali 940 mm pozwala – w połączeniu z algorytmami obrazowania – na obserwację obszaru w nocy o zasięgu do 10 metrów. Zastosowane sensory pomagają również w uzyskaniu szczegółowych obrazów w wymagających pod kątem oświetlenia warunkach.
Bez AI się nie obędzie
Jako że każdy sprzęt i akcesorium musi zostać dotknięty magiczną różdżką z napisem „AI”, również w tym przypadku Xiaomi chwali się, że sztuczna inteligencja pomaga w rozpoznawaniu zwierząt i ludzi – w przypadku zaobserwowania anomalii możliwe jest wysłanie powiadomienia push. Dzięki chipowi o mocy 1 TOPS-a, przetwarzanie zadań dla AI odbywa się w lokalnym środowisku.
Z ostatnich funkcji wartych wymieniania warto wspomnieć o obsłudze dwuzakresowego Wi-Fi 6, dwukierunkowej komunikacji głosowej, gnieździe na karty microSD, obsługującym pojemności do 256 GB i rozwiązaniach z zakresu prywatności.
W Chinach urządzenie wyceniono na 299 juanów. Nie wiadomo czy Smart Camera 4 Dual Edition trafi na globalny rynek.