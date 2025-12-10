O co gracz może poprosić Świętego Mikołaja?

Święty Mikołaju! Jak się cieszę, że mogę do ciebie ponownie napisać. Wiem, że uwielbiasz sprawiać radość dzieciom, przynosząc im prezenty – a najlepiej te, o które proszą w napisanych listach. Ja też przygotowałem coś od siebie. Chętnie znalazłbym poniższe prezenty pod choinką :)
Lista gracza
Od razu uprzedzając twoje pytanie – tak, byłem w tym roku grzeczny. Oceniałem gry tylko wtedy, kiedy sam w nie grałem; nie pisałem „gg ez” przeciwnej drużynie, kiedy wygrywałem w League of Legends czy Arc Raiders i nie denerwowałem się na moich znajomych, gotując wspólnie w Overcooked. Dlatego mam nadzieję, że pod choinką znajdzie się jakiś prezent z tej listy.
Nubia Neo 3 GT
Koledzy mówili, że smartfon dla gracza musi być drogi. To nieprawda – miałem okazję korzystać przez kilka tygodni z Nubii Neo 3 GT i był to bardzo przyjemny telefon. Z pewnością wyróżnia się wyglądem na tle innych sprzętów, w tym różnymi opcjami podświetlenia na pleckach, nakładka Game Space pomaga wyciągnąć jak najwięcej z mobilnej rozrywki, a czas pracy na baterii nie wymaga szukania powerbanku po kilku godzinach.
Wiem też, że Nubia Neo 3 GT ma w zestawie etui oraz folię na ekran, które zabezpieczają urządzenie i nie muszę ich kupować oddzielnie, a w sklepie dorzucają jeszcze akcesoryjny cooler, żeby można było schłodzić telefon przy wymagających grach. 1049 złotych to świetna cena w przypadku tego prezentu.
MSI Claw
Jeżeli to nie problem, na liście chciałbym także umieścić handheld MSI Claw A1M-065PL. Nie miałem jeszcze okazji stać się częścią wielkiej rodziny grających na konsolach wyposażonych w system Windows, a ten sprzęt wydaje się dobrym punktem wyjścia.
Od wielu innych sprzętów w swojej kategorii wyróżnia się procesorem Intel Core Ultra 5-135H wraz z układem graficznym Intel Arc. 16 GB RAM-u, 512 GB pamięci wewnętrznej powinno wystarczyć w przypadku wielu gier, a triggery i joysticki, wykorzystujące efekt Halla, to gwarancja długiej i bezawaryjnej pracy.
MSI nie zapomniało o takich modułach, jak Wi-Fi 7 czy Bluetooth 5.4, zamontowało 7-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz akumulator o pojemności 54,5 Wh. Całość waży 675 gramów i jest pewnym kompromisem w kwestii czasu pracy oraz masy nieutrudniającej dłuższych sesji.
1999 złotych na start handheldowej przygody to niewygórowana cena, biorąc pod uwagę to, co oferuje MSI Claw.
Lenovo Legion TAB 12/256 Wi-Fi
Jak już z pewnością zdążyłeś zauważyć, Święty Mikołaju, lubię rzeczy przełamujące schematy. Podobnie jest w przypadku kolejnego prezentu na liście – Lenovo Legion TAB, czyli gamingowego tabletu.
8,8 cala plasuje sprzęt w klasie kompaktowych urządzeń, ale to dobrze – dzięki temu całość waży 350 gramów, więc w trakcie zabawy nadgarstki nie będą wystawione na nadmierne zmęczenie. Układ Snapdragon 8 Gen 3 pozwoli natomiast uruchomić każdą grę na Androidzie na najwyższych ustawieniach graficznych.
Na szczęście Lenovo Legion TAB nie skupia się wyłącznie na gamingu. Zestaw dwóch aparatów 13 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu ułatwia robienie zdjęć notatek czy prowadzenie wideorozmów, a design urządzenia powinien przyciągnąć nie tylko graczy.
2499 złotych za takie kompaktowe, wielozadaniowe urządzenie, to świetny pomysł na prezent.
Acer Nitro 16 Lite
Wiem, że wiele osób uważa, że smartfon czy tablet nie zastąpi porządnego urządzenia z dużym ekranem – dlatego na mojej liście musiał znaleźć się jakiś laptop. Padło na Acera Nitro 16 Lite.
16-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920×1200 daje większą powierzchnię roboczą (lub większy widok w grach) niż popularne matryce o przekątnej 15,6 cala, a kombinacja procesora Intel Core i5-13420H z karą graficzną Nvidia GeForce RTX 3050 i 16 GB RAM-u wystarczy, aby uruchomić wiele nowszych tytułów.
SSD o pojemności 512 GB pomieści masę materiałów wideo, plików audio i gier, a dzięki wadze wynoszącej 1,93 kilograma laptopa można zabrać wszędzie bez uczucia, że niesiemy cały komputer stacjonarny. Komfort posiadania takiego laptopa to tylko 3599 złotych, a sprzęt powinien posłużyć wiele lat.
MSI MAG 27CQ6F
Listę chciałbym zamknąć monitorem MSI MAG 27CQ6F. Choć w porównaniu do poprzedników nie jest to urządzenie wielofunkcyjne, to jego zdolności w kwestii wyświetlania obrazu są znakomite. 27-calowa matryca Rapid VA w rozdzielczości WQHD oferuje ostry obraz, a częstotliwość odświeżania sięgająca 180 Hz i czas reakcji 1ms sprawi, że na Summoner’s Rift czy Dust II rywale nie będą mieli szans.
Immersję podbudowuje zakrzywienie 1500R, matowa powłoka eliminuje nieprzyjemne refleksy, a funkcja Less Blue Light zaopiekuje się wzrokiem w trakcie długich, zimowych wieczorów.
Zaletą monitora MSI jest również niewygórowana cena na poziomie 699 złotych.
Jak sfinansować prezenty?
Abyś nie musiał odciągać elfów na dodatkowe zadania, mam dla ciebie kilka rad na koniec, Święty Mikołaju. Wszystkie wymienione powyżej prezenty możesz kupić w sklepie internetowym Plus i zamówić do salonu lub kurierem na wybrany adres.
Aby kupić wybrany przedmiot nie musisz także przedłużać umowy z operatorem lub podpisywać nowej. Wtedy zakup można rozłożyć na raty 0% w trzech najbardziej wygodnych dla Ciebie konfiguracjach – 12, 24 lub 36 płatności co miesiąc plus opłata początkowa w wysokości 1 złotego.
PS. To nie jedyne oferty, jakie znajdziesz w sklepie internetowym Plus. Niewykluczone, że znajdziesz w nim inne sprzęty, o jakie mogą prosić gracze w wysyłanych do ciebie listach.
Materiał powstał na zlecenie Polkomtel