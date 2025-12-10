O co gracz może poprosić Świętego Mikołaja?

Artykuł sponsorowany

Święty Mikołaju! Jak się cieszę, że mogę do ciebie ponownie napisać. Wiem, że uwielbiasz sprawiać radość dzieciom, przynosząc im prezenty – a najlepiej te, o które proszą w napisanych listach. Ja też przygotowałem coś od siebie. Chętnie znalazłbym poniższe prezenty pod choinką :)

Lista gracza

Od razu uprzedzając twoje pytanie – tak, byłem w tym roku grzeczny. Oceniałem gry tylko wtedy, kiedy sam w nie grałem; nie pisałem „gg ez” przeciwnej drużynie, kiedy wygrywałem w League of Legends czy Arc Raiders i nie denerwowałem się na moich znajomych, gotując wspólnie w Overcooked. Dlatego mam nadzieję, że pod choinką znajdzie się jakiś prezent z tej listy.

Nubia Neo 3 GT

Koledzy mówili, że smartfon dla gracza musi być drogi. To nieprawda – miałem okazję korzystać przez kilka tygodni z Nubii Neo 3 GT i był to bardzo przyjemny telefon. Z pewnością wyróżnia się wyglądem na tle innych sprzętów, w tym różnymi opcjami podświetlenia na pleckach, nakładka Game Space pomaga wyciągnąć jak najwięcej z mobilnej rozrywki, a czas pracy na baterii nie wymaga szukania powerbanku po kilku godzinach.

Wiem też, że Nubia Neo 3 GT ma w zestawie etui oraz folię na ekran, które zabezpieczają urządzenie i nie muszę ich kupować oddzielnie, a w sklepie dorzucają jeszcze akcesoryjny cooler, żeby można było schłodzić telefon przy wymagających grach. 1049 złotych to świetna cena w przypadku tego prezentu.

Nubia Neo 3 GT (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo)

MSI Claw

Jeżeli to nie problem, na liście chciałbym także umieścić handheld MSI Claw A1M-065PL. Nie miałem jeszcze okazji stać się częścią wielkiej rodziny grających na konsolach wyposażonych w system Windows, a ten sprzęt wydaje się dobrym punktem wyjścia.

Od wielu innych sprzętów w swojej kategorii wyróżnia się procesorem Intel Core Ultra 5-135H wraz z układem graficznym Intel Arc. 16 GB RAM-u, 512 GB pamięci wewnętrznej powinno wystarczyć w przypadku wielu gier, a triggery i joysticki, wykorzystujące efekt Halla, to gwarancja długiej i bezawaryjnej pracy.

MSI nie zapomniało o takich modułach, jak Wi-Fi 7 czy Bluetooth 5.4, zamontowało 7-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz akumulator o pojemności 54,5 Wh. Całość waży 675 gramów i jest pewnym kompromisem w kwestii czasu pracy oraz masy nieutrudniającej dłuższych sesji.

1999 złotych na start handheldowej przygody to niewygórowana cena, biorąc pod uwagę to, co oferuje MSI Claw.

Konsola MSI Claw (Źródło: MSI)

Lenovo Legion TAB 12/256 Wi-Fi

Jak już z pewnością zdążyłeś zauważyć, Święty Mikołaju, lubię rzeczy przełamujące schematy. Podobnie jest w przypadku kolejnego prezentu na liście – Lenovo Legion TAB, czyli gamingowego tabletu.

8,8 cala plasuje sprzęt w klasie kompaktowych urządzeń, ale to dobrze – dzięki temu całość waży 350 gramów, więc w trakcie zabawy nadgarstki nie będą wystawione na nadmierne zmęczenie. Układ Snapdragon 8 Gen 3 pozwoli natomiast uruchomić każdą grę na Androidzie na najwyższych ustawieniach graficznych.

Na szczęście Lenovo Legion TAB nie skupia się wyłącznie na gamingu. Zestaw dwóch aparatów 13 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu ułatwia robienie zdjęć notatek czy prowadzenie wideorozmów, a design urządzenia powinien przyciągnąć nie tylko graczy.

2499 złotych za takie kompaktowe, wielozadaniowe urządzenie, to świetny pomysł na prezent.

Lenovo Legion TAB 12/256 Wi-Fi (Źródło: Lenovo)

Acer Nitro 16 Lite

Wiem, że wiele osób uważa, że smartfon czy tablet nie zastąpi porządnego urządzenia z dużym ekranem – dlatego na mojej liście musiał znaleźć się jakiś laptop. Padło na Acera Nitro 16 Lite.

16-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920×1200 daje większą powierzchnię roboczą (lub większy widok w grach) niż popularne matryce o przekątnej 15,6 cala, a kombinacja procesora Intel Core i5-13420H z karą graficzną Nvidia GeForce RTX 3050 i 16 GB RAM-u wystarczy, aby uruchomić wiele nowszych tytułów.

SSD o pojemności 512 GB pomieści masę materiałów wideo, plików audio i gier, a dzięki wadze wynoszącej 1,93 kilograma laptopa można zabrać wszędzie bez uczucia, że niesiemy cały komputer stacjonarny. Komfort posiadania takiego laptopa to tylko 3599 złotych, a sprzęt powinien posłużyć wiele lat.

Acer Nitro 16 Lite (Źródło: Media Expert)

MSI MAG 27CQ6F

Listę chciałbym zamknąć monitorem MSI MAG 27CQ6F. Choć w porównaniu do poprzedników nie jest to urządzenie wielofunkcyjne, to jego zdolności w kwestii wyświetlania obrazu są znakomite. 27-calowa matryca Rapid VA w rozdzielczości WQHD oferuje ostry obraz, a częstotliwość odświeżania sięgająca 180 Hz i czas reakcji 1ms sprawi, że na Summoner’s Rift czy Dust II rywale nie będą mieli szans.

Immersję podbudowuje zakrzywienie 1500R, matowa powłoka eliminuje nieprzyjemne refleksy, a funkcja Less Blue Light zaopiekuje się wzrokiem w trakcie długich, zimowych wieczorów.

Zaletą monitora MSI jest również niewygórowana cena na poziomie 699 złotych.

MSI MAG 27CQ6G (Źródło: MSI)

Jak sfinansować prezenty?

Abyś nie musiał odciągać elfów na dodatkowe zadania, mam dla ciebie kilka rad na koniec, Święty Mikołaju. Wszystkie wymienione powyżej prezenty możesz kupić w sklepie internetowym Plus i zamówić do salonu lub kurierem na wybrany adres.

Aby kupić wybrany przedmiot nie musisz także przedłużać umowy z operatorem lub podpisywać nowej. Wtedy zakup można rozłożyć na raty 0% w trzech najbardziej wygodnych dla Ciebie konfiguracjach – 12, 24 lub 36 płatności co miesiąc plus opłata początkowa w wysokości 1 złotego.

PS. To nie jedyne oferty, jakie znajdziesz w sklepie internetowym Plus. Niewykluczone, że znajdziesz w nim inne sprzęty, o jakie mogą prosić gracze w wysyłanych do ciebie listach.

