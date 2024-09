Już nie musisz pamiętać hasła do banku. PKO BP wprowadza klucze dostępu

PKO Bank Polski wprowadza nową funkcję, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i wygody korzystania z serwisu iPKO – klucze bezpieczeństwa. Klucze te pozwalają użytkownikom na logowanie się bez konieczności wpisywania haseł, co eliminuje ryzyko kradzieży danych logowania.

Duża zmiana w Banku PKO BP

Klucz bezpieczeństwa to małe urządzenie USB, przypominające pendrive, które umożliwia szybkie i bezpieczne logowanie do serwisu iPKO. Klucz działa na zasadzie fizycznego zabezpieczenia – jest podłączany do komputera lub telefonu, a następnie autoryzuje dostęp do konta bankowego. Nawet jeśli ktoś pozna Twój login i hasło, bez klucza nie będzie w stanie się zalogować. Warto dodać, że do tej pory taką możliwość logowania do konta oferował jedynie bank ING.

Aby skorzystać z tej funkcji, użytkownicy muszą kupić kompatybilny klucz, a następnie zarejestrować go w ustawieniach konta. Po zakupie, dodanie klucza jest bardzo proste. Wystarczy zalogować się do serwisu iPKO, przejść do sekcji „Dostęp i bezpieczeństwo”, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Klucze bezpieczeństwa obsługują technologię FIDO2, a PKO BP rekomenduje korzystanie z urządzeń producenta Yubico, takich jak modele YubiKey 5c NFC, które są dostępne w różnych wariantach (NFC, USB-C, USB-A)​. Póki co tylko one są wspierane.

Gdzie kupić? Yubico YubiKey 5c NFC ok. 259 zł Komputronik Media Expert x-kom Morele Zawiera linki afiliacyjne.

Klucz jest lepszy od hasła?

Klucz bezpieczeństwa zapewnia wysoki poziom ochrony danych użytkownika. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod uwierzytelniania, takich jak hasła czy kody SMS, klucze działają bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i eliminują ryzyko ataków phishingowych. Nawet, jeśli cyberprzestępca pozna Twoje hasło, klucz jest niezbędny do zalogowania się do konta, co sprawia, że poziom bezpieczeństwa znacząco wzrasta.

Klucz ten nie tylko zastępuje hasła, ale także może być używany zamiast potwierdzeń kodów SMS lub kodów z karty kodów jednorazowych, co dodatkowo przyspiesza proces logowania. Jest to rozwiązanie skierowane głównie do osób, które cenią sobie wygodę, ale jednocześnie chcą mieć pewność, że ich konto jest odpowiednio zabezpieczone.

Kolejny duży bank, tym razem @PKOBP wprowadził obsługę kluczy U2F! Brawa! 👏



Krzysiek, który to zauważył mówi, że podpiąć da się na razie tylko jeden klucz. Więcej info tu: https://t.co/MBw9OXKHIr



A jeśli chodzi o to dlaczego z kluczy u2f korzystać do zabezpieczania kont, to… pic.twitter.com/ojuNyCY6b7 — Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) September 28, 2024

Obecnie PKO BP pozwala na zarejestrowanie tylko jednego klucza do konta. Oznacza to, że w przypadku zgubienia klucza, użytkownik musi skontaktować się z infolinią banku, aby uzyskać dostęp do swojego konta.