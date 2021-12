Awarie występują często, lecz najczęściej trwają one chwilę – do kilkunastu minut, a potem wszystko wraca do normy. Awaria T-Mobile trwa jednak i trwa – klienci od wielu godzin zgłaszają problemy z dostępem do sieci.

Reklama

Awaria T-Mobile. Klienci od wielu godzin są wściekli

Informacja, że trwa awaria T-Mobile, rzuciła mi się w oczy już kilka godzin temu, ale – jak to mówią – wtedy było już po ptokach. A przynajmniej tak się wydawało. Okazuje się bowiem, że wcale nie.

W serwisie Downdetector widać, że wielu klientów T-Mobile zgłosiło pierwsze problemy już koło godziny 12:00. Liczba zgłoszeń dość szybko spadła w ciągu następnych kilkudziesięciu minut. Kolejny wzrost odnotowano około godziny 14:00, po czym znów zauważono spadek raportów.

Reklama

Teraz ponownie mamy do czynienia z lawinowym wzrostem zgłoszeń utrapionych użytkowników – można je liczyć w tysiącach, zatem sytuacja wygląda na poważną. Szczególnie że utrzymuje się już od wielu godzin.

Na profilu T-Mobile Polska na Facebooku również wiele osób zgłasza problemy z dostępem do usług. Klienci skarżą się, że nie mają zasięgu i nie mogą korzystać z internetu. Osoba prowadząca profil T-Mobile odpisuje w komentarzach, że „technicy pracują nad jak najszybszym rozwiązaniem problemu, przepraszamy za niedogodności”.

Niestety, jak widać – problem jest na tyle poważny, że nie da się go usunąć w kilkanaście-kilkadziesiąt minut. Nie pozostaje nic, jak tylko cierpliwie czekać, aż sytuacja się unormuje. Oby przywracanie dostępu do usług nie potrwało zbyt długo, bowiem cierpliwość klientów jest już u kresu – awaria T-Mobile wielu daje się we znaki.