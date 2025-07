Marzy Ci się tani tablet z dużym ekranem i LTE? No to patrz

Duży ekran, przyzwoita wydajność, łączność LTE i niewygórowana cena. Jeśli to są właśnie Twoje priorytety przy wyborze tabletu, to najnowsza seria Doogee Tab E3 może przypaść Ci do gustu. Producent przygotował cztery modele, które różnią się między sobą szczegółami.

Co oferują tablety z rodziny Doogee Tab E3?

Cała seria ma wiele cech wspólnych. To przede wszystkim procesor MediaTek Helio G100, z którym współpracuje 8 GB RAM. Do tego w każdym przypadku dochodzi 256 GB pamięci na pliki, są też głośniki stereo, jest Android 15, a także trzy opcje łączności bezprzewodowej: Bluetooth, Wi-Fi i 4G (LTE).

Podstawowy tablet Doogee Tab E3 ma jednak wyświetlacz Full HD+ o przekątnej 11 cali, a każdy kolejny model dorzuca jeden cal. Zatem: E3+ ma 12 cali, E3 Pro – 13 cali, a E3 Max – 14 cali. Ten ostatni podnosi też rozdzielczość (do 2160×1440 pikseli), ale obniża maksymalną częstotliwość odświeżania z 90 do 60 Hz.

Doogee Tab E3 Doogee Tab E3+ Doogee Tab E3 Pro Doogee Tab E3 Max fot. Doogee

Poszczególne modele różnią się też zestawami aparatów oraz pojemnością akumulatorów. W każdym przypadku można za to liczyć na szybkie ładowanie z mocą 18 W.

Dobry tablet dla studenta… i nie tylko

Ogólnie rzecz biorąc, rodzina tabletów Doogee Tab E3 wydaje się interesującą opcją dla osób o nieco niższych wymaganiach, jak również dla studentów. Tych ostatnich szczególnie mogą zainteresować edycje VIP, w których za niewielką dopłatą otrzymają dodatkowo między innymi klawiaturę, rysik, myszkę i etui.

Doogee Tab E3 Pro (fot. Doogee)

Producent chwali się też tym, że pozwala dobrze wykorzystać duży ekran. Po pierwsze: sprawnie działającym trybem podzielonego ekranu, po drugie – za sprawą zintegrowanego pakietu WPS Office. Do tego dochodzi tryb ochrony oczu i pakiet Gemini dostępny na życzenie.

Specyfikacja Doogee Tab E3, E3+, E3 Pro i E3 Max – porównanie i ceny

Na zakończenie proponuję podsumowanie specyfikacji, wraz ze wskazaniem kluczowych różnic. W tabelce odnajdziesz także sugerowane ceny ze strony producenta.

Doogee Tab E3 Doogee Tab E3+ Doogee Tab E3 Pro Doogee Tab E3 Max Wyświetlacz 11 cali,

2000×1200 pikseli,

90 Hz 12 cali,

2000×1200 pikseli,

90 Hz 13 cali,

1920×1200 pikseli,

90 Hz 14 cali,

2160×1440 pikseli,

60 Hz Procesor MediaTek Helio G100

(6 nm; 2,2 GHz) MediaTek Helio G100

(6 nm; 2,2 GHz) MediaTek Helio G100

(6 nm; 2,2 GHz) MediaTek Helio G100

(6 nm; 2,2 GHz) Pamięć 8 GB RAM,

256 GB na pliki 8 GB RAM,

256 GB na pliki 8 GB RAM,

256 GB na pliki 8 GB RAM,

256 GB na pliki Akumulator 8800 mAh,

ładowanie do 18 W 8800 mAh,

ładowanie do 18 W 11000 mAh,

ładowanie do 18 W 13500 mAh,

ładowanie do 18 W Aparaty 13 Mpix – tył;

5 Mpix – przód 13 Mpix – tył;

5 Mpix – przód 13 Mpix – tył;

8 Mpix – przód 16 + 2 Mpix – tył;

8 Mpix – przód System Android 15 Android 15 Android 15 Android 15 Głośniki Stereo (2) Stereo (2) Stereo (4) Stereo (4) Łączność 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth Grubość 7,5 mm 7,65 mm 7,9 mm 8,9 mm Waga 478 gramów 583 gramy 718 gramów 992 gramy Cena 930 złotych;

VIP: 1004 złote 1038 złotych;

VIP: 1112 złotych 1116 złotych

1227 złotych;

VIP: 1302 złote

Za pośrednictwem strony producenta możesz zamówić każde z tych urządzeń do Polski. Wysyłka jest darmowa.