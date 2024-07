Światłowód dociera do coraz większej liczby Polaków

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2023 roku. Został on opracowany w oparciu o dane przekazane przez operatorów. Z dokumentu wynika między innymi, że wartość tego rynku w ciągu ostatniego roku wyniosła 43,1 mld złotych i zwiększyła się o 6% w porównaniu do roku 2022. Na popularności zyskuje też światłowód.

Internet w Polsce – dane za 2023 rok

W 2023 roku dostęp do internetu stacjonarnego w Polsce świadczyło 2225 przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Łącznie za te usługi płaciło około 9,5 mln użytkowników, co oznacza ponad 10% wzrost na przestrzeni ostatnich 5 lat. Jak wynika z informacji zawartych w raporcie – do tak dużego rozwoju przyczyniły się różnorodne projekty zaproponowane przez Unię Europejską. Wśród nich znalazł się m.in. Program Operacyjny Polska Cyfrowa, którego głównym zadaniem było wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szybkiego internetu. W program ten zaangażowały się takie firmy, jak Orange czy Nexera.

źródło: NEXERA

Światłowód coraz bardziej popularny

Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przeprowadzone w 2023 roku inwestycje pozwoliły na zapewnienie dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s w aż 2466 gminach, spośród 2477. Z kolei internet o przepustowości minimum 1 Gb/s trafił aż do 2425 gmin.

Udział w rynku usługi internetu stacjonarnego z uwzględnieniem przepustowości łącza (źródło: UKE na podstawie danych zbieranych na potrzeby Komisji Europejskiej)

W Polsce w ciągu całego 2023 roku konsumenci decydowali się przede wszystkim na szybsze rozwiązania – zazwyczaj przepustowość obejmowała od 300 Mb/s do 1 Gb/s. Tego typu oferty wybrało 51,7% usługobiorców.

Największą popularnością cieszył się światłowód – łącznie skorzystało z niego ponad 48% użytkowników, mających dostęp do łącza stacjonarnego. Z kolei za pomocą łączy telewizji kablowej w 2023 roku z sieci internetowej skorzystało niemalże 30% usługobiorców.

Zmiany w strukturze udziałów technologii dostępu do internetu stacjonarnego ze względu na liczbę użytkowników (źródło: UKE na podstawie danych zbieranych na potrzeby Komisji Europejskiej)

Światłowód stał się niezwykle popularny na terenie naszego kraju, a w ciągu ostatniego roku jego udział w internecie stacjonarnym wzrósł o prawie 10%. W przypadku tych usług prym wiedzie Orange – jego klienci stanowią ponad 23% wszystkich użytkowników. Na drugim miejscu jest operator P4 (wraz z przejętym przedsiębiorstwem UPC Polska) – przygarnął on ponad 17% użytkowników. Dalej znajdziemy także Vectrę i Netię, na usługi których zdecydowało się kolejno 7,1% i 6,8% polskich użytkowników światłowodów.

Internet mobilny w Polsce – dane za 2023 rok

W kwestii korzystania z sieci nie bez znaczenia jest też internet mobilny. W zeszłym roku taką formę usług zaproponowały 102 firmy. Łącznie na karty SIM włożone do dedykowanych urządzeń sieciowych zdecydowało się 23,6% użytkowników. W tym przypadku największy udział przypadł T-Mobile (26,2%), zaraz za nim stanął operator Orange (24,2%).

Urząd Komunikacji Elektronicznej wspomniał w swoim raporcie o spadku aktywnych kart SIM na terenie Polski. Na ten moment na każdego mieszkańca Polski przypada około 1,4 karty – spadek wyniósł około 0,4%. Ponadto łącznie odbyliśmy 111,2 mld minut rozmów, a w roamingu około 3,7 mld minut. W tym przypadku liderem jest operator P4 z siecią Play na czele – z jego usług korzysta 30,1% Polaków. Na drugim miejscu znalazło się Orange (26,6%), a dalej Polkomtel (20,3%) i T-Mobile (19,7%). Pozostali operatorzy, a jest ich aż 143, zachęciło swoimi ofertami tylko 3,3% użytkowników.

Telefony stacjonarne i telewizja

W raporcie znalazło się także miejsce dla telefonii stacjonarnej, której udział spada konsekwentnie od lat. Z tego typu usługi korzysta już tylko 2,1 mln użytkowników. Z kolei VoIP w zeszłym roku było obecne u 2,8 mln Polaków.

Płatna telewizja na terenie naszego kraju nadal utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Z usług korzysta około 75% gospodarstw domowych. Prym wiedzie tutaj telewizja satelitarna (44,9%), kablowa (36,8%) oraz IPTV (18,1%).

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2023 roku (PDF)