Plan działania UKE na 2021 rok. Nareszcie, aukcja dla częstotliwości 5G dojdzie do skutku

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował plany własnych działań, których realizacja przewidziana jest na 2021 rok. UKE planuje dopilnować wznowienie odłożonej aukcji dla częstotliwości 5G w Polsce. Wyznacza sobie też kilka innych celów.

Ruch w temacie aukcji 5G

Licytacja pasma 3400-3800 MHz dla sieci 5G została w tym roku odwołana (a dokładniej – zawieszona) z powodu pandemii koronawirusa. Przez długi czas nie znaliśmy nawet orientacyjnej daty wznowienia aukcji. Ostatecznie rozdysponowanie częstotliwości operatorom zaplanowano na 27 sierpnia 2021 roku.

Jacek Oko, aktualny prezes UKE

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, udostępnienie zasobów częstotliwości z pasma 3,6 GHz pojawiło się jako jeden z punktów planu Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rok 2021. Do czasu oficjalnego przyznania pasm, operatorzy uruchamiają kolejno swoje sieci 5G, wykorzystując wykorzystywane na 4G częstotliwości 2100 MHz i 2600 MHz. Odrobinę uszczupla to ich zasoby, ale nie na tyle, by wiązało to im ręce – Plus pochwalił się na przykład, że w zasięgu operatorskiej sieci 5G znajduje się już ponad 5 mln Polaków.

Szybszy internet dla Polaków

UKE stawia sobie za punkt honoru, by w 2021 roku osiągnąć odsetek 66% gospodarstw domowych wyposażonych w łącze internetowe o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Będzie w tym celu monitorować rozwój usług szerokopasmowych oraz wskazywać obszary wymagające interwencji publicznej. Temu celowi służyć będzie także blisko 100 kontroli sieci telekomunikacyjnych, realizowanych z dofinansowań Unii Europejskiej – po 24 kontrole na kwartał.

Oprócz tego, raport prezesa UKE, Jacka Oko, wspomina o kilku innych dziedzinach, którym urząd planuje poświęcić czas.

Oczywiście najbardziej interesuje nas zaległa aukcja na częstotliwości 3,6 GHz, której zakończenie mocno wpłynie na krajobraz sieci 5G w Polsce. Po przyznaniu dostępu do pasma, ich rozwój w kraju powinien wyraźnie przyspieszyć.