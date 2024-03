Uważaj, co mówisz do Asystenta Google. Pewnego dnia się po prostu nie obudzisz

Jeśli na co dzień korzystacie z usług Asystenta Google to musicie teraz szczególnie uważać podczas zarządzania alarmami. Ten nietypowy błąd może sprawdzić, że po prostu nie obudzicie się wtedy kiedy planowaliście. Dlaczego?

Błąd Pixeli?

Aystent Google to bez wątpienia bardzo przydatna funkcja. Sam często używam, żeby skorzystać ze smartfona np. podczas gotowania. Wiele osób używa jej także do dodawania wydarzeń do swojego kalendarza, a także ustawiania alarmów (lub jak kto woli: budzików). W sieci zaczęły pojawiać się informacje o nietypowym błędzie z jakim od pewnego czasu muszą mierzyć się użytkownicy smartfonów z serii Google Pixel.

Okazało się, że podczas wydawania Asystentowi polecenia o tym, by wyłączył wszystkie alarmy, można się mocno zdziwić. Powinno to oczywiście zadziałać tak, że wyłączone zostaną aktywne alarmy. Użytkownicy zgłaszają jednak, że Asystent Google zamiast tego po prostu usuwa wszystkie zapisane budziki.

Problem zauważył dziennikarz portalu Android Police, który opublikował zrzut ekranu w serwisie X. W komentarzu uzyskał on jednak odpowiedź od jednego z użytkowników, który twierdzi, że taka sama sytuacja przydarzyła się mu już dwa miesiące temu. Ten błąd nie dotyczy jednak jedynie użytkowników w Stanach Zjednoczonych, ponieważ występuje też u polskich posiadaczy Pixeli, do których należy Karol. W jego przypadku polecenie „wyłącz wszystkie alarmy” również je usunęło.

Google Pixel 7 (screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl) Motorola Edge 40 Neo (screen: Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Nie tylko smartfony Google

Co ciekawe, problem pojawia się nie tylko w smartfonach giganta z Mountain View. Sprawdziłem jak Asystent zachowa się, kiedy wydam takie polecenie swojej Motoroli Edge 40 Neo. Co się okazało? Tak jak się pewnie spodziewacie, wszystkie alarmy zostały usunięte, niezależnie od tego czy były aktywne, czy też nie.

Warto jednak dodać też, że ten błąd nie występuje na wszystkich urządzeniach z Androidem. Portal Android Authority sprawdził to samo polecenie głosowe na OPPO Find X5 oraz głośniku Xiaomi i tam zadziałało ono poprawnie.

Nie jest więc jeszcze pewne, jakie modele urządzeń działają niepoprawnie, ale lepiej to sprawdzić, żeby nie okazało się, że Google sprawi nam niemiłą niespodziankę, kiedy szybko będziemy chcieli włączyć zapisany wcześniej alarm.