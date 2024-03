Wzrost o 12%. Coraz więcej Polaków bankuje mobilnie

Liczba użytkowników aplikacji bankowych w Polsce wzrosła o 12% w ciągu ostatniego roku. Zdaniem ZBP jest to dowód na to, że coraz chętniej doceniamy wygodę i bezpieczeństwo dostępu do usług finansowych online.

Ilu Polaków korzysta z bankowości elektronicznej i mobilnej?

Z serwisów bankowości elektronicznej korzysta już 22,7 mln klientów w Polsce. To wzrost o 3% względem ubiegłego roku. Coraz więcej osób w naszym kraju przekonuje się również do aplikacji bankowych na smartfony i tablety. Korzystających z nich klientów w naszym kraju jest już 21,7 mln, co oznacza wzrost o ponad 12% w tym samym czasie.

Można zatem wysunąć wniosek, że w społeczeństwie maleją obawy związane z bezpieczeństwem, a równocześnie rośnie docenianie wygodnego dostępu do pieniędzy na koncie. Ma to bezpośredni związek ze wzrostem popularności płatności bezgotówkowych.

Potwierdza się również to, co można zaobserwować wokół siebie. Coraz więcej osób załatwia sprawy finansowe wyłącznie z poziomu smartfona. W tym konkretnym kontekście liczby mówią same za siebie – spośród 21,7 mln polskich klientów korzystających z bankowości mobilnej blisko 15,5 mln to użytkownicy, którzy nie logują się na swoje konto z wykorzystaniem laptopa czy komputera stacjonarnego (są tzw. mobile-only).

Świeże dane, prosto od ZBP

Przedstawione dane pochodzą z najnowszego raportu NetB@nk, który regularnie przygotowywany jest przez Związek Banków Polskich. Za aktywnych uznaje się w nim takich klientów, którzy logują się w serwisie lub aplikacji przynajmniej raz w miesiącu.

Z tego samego dokumentu możemy dowiedzieć się jeszcze, że w Polsce liczba rachunków indywidualnych z dostępem do platform elektronicznych wynosi obecnie 43 mln, a klienci z sektora małych i średnich przedsiębiorstw dysponują 35 mln takich rachunków.

W ostatnim roku zaobserwowaliśmy znaczący wzrost zainteresowania Polaków bankowością internetową i mobilną. […] Zarówno indywidualni klienci, jak i sektor małych i średnich przedsiębiorstw, coraz chętniej doceniają wygodę i bezpieczeństwo dostępu do usług finansowych online. Wzrost liczby aktywnych użytkowników i korzystanie z nowoczesnych form płatności bezgotówkowych są wyraźnym sygnałem, że kierunek cyfryzacji sektora bankowego jest nie tylko potrzebny, ale także doceniany przez klientów. Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP

Pełny raport, obejmujący także dane dotyczące płatności bezgotówkowych w systemach Elixir, dostępny jest na stronie ZBP.