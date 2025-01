Premiera drona DJI Flip. Po złożeniu wygląda jak robot z Gwiezdnych Wojen

Nauka teoretyczna powinna mieć swoje potwierdzenie w praktyce. Jeżeli naczytaliście się już o lataniu dronem i przygotowujecie się do zakupu swojej pierwszej maszyny, na liście kandydatów nie może zabraknąć debiutującego właśnie DJI Flip.

Specyfikacja DJI Flip

Warto oczywiście zacząć od „być albo nie być” w kategorii dronów. DJI Flip waży mniej niż 249 gramów, co oznacza, że na terenie Polski możecie go pilotować w celach prywatnych bez licencji. Sprzęt wyposażono w 1/1.3-calową matrycę CMOS z przysłoną f/1.7, umożliwiającą robienie zdjęć o rozdzielczości 48 Mpix lub nagrywanie materiałów wideo w 4K i 60 klatkach na sekundę. Jeżeli liznęliście już nieco wiedzy o kręceniu wideo, z pewnością spodoba Wam się możliwość nagrywania w profilu 10-bitowym D-Log M.

Czym jeszcze DJI Flip może przypodobać się początkującym? Śmigła chronione są zarówno od boku, jak i od góry i z dołu, co znacznie zmniejsza ryzyko ich uszkodzenia. Co więcej, do produkcji osłon wykorzystano włókno węglowe, dzięki czemu ich budowa, w porównaniu do konstrukcji z poliwęglanu, jest lżejsza, ale tak samo sztywna i wytrzymała.

Przed wleceniem w przeszkody uchroni także trójwymiarowy czujnik podczerwieni, pomagający wyhamować dronowi nawet w warunkach nocnych.

DJI Flip (źródło: DJI)

Kompaktowość to jego drugie imię

Najbardziej imponującą zdolnością DJI Flip jest jego kompaktowa konstrukcja, pozwalająca na złożenie śmigieł i zmniejszenie gabarytów urządzenia. Całość wygląda wtedy jak robot z Gwiezdnych Wojen i mieści się bez problemu na dłoni, ale to nie jest jedyna zaleta tej budowy. Flip jest w stanie uruchomić się po rozłożeniu i wyłączyć po złożeniu, upraszczając przy okazji procedurę startową.

DJI Flip (źródło: DJI)

Od strony oprogramowania warto wspomnieć o obecności takich funkcji, jak MasterShots (automatyczne montowanie materiałów wideo), HyperLapse (film poklatkowy) czy FocusTrack (śledzenie obiektów). Maksymalny czas lotu DJI Flip wynosi natomiast 31 minut i można nim sterować za pomocą kontrolera RC-N3, ekranem smartfona lub RC 2 – aparaturą sterującą z wbudowanym wyświetlaczem.

Dron jest już dostępny w sprzedaży w trzech wariantach. Cena DJI Flip i kontrolerem RC-N3 startuje z poziomu 2069 złotych. Opcja środkowa – z aparaturą sterującą RC 2 – kosztuje 2999 złotych. Za 3649 złotych kupicie natomiast zestaw, w którym otrzymacie dodatkowe dwa komplety akumulatorów oraz stację ładującą.