Wiemy już, co zaoferuje Asus Zenfone 12 Ultra

Asus przygotowuje się do premiery swojego nowego flagowego smartfona – mowa o modelu Zenfone 12 Ultra. Wygląda na to, że producent postawił na potężne podzespoły, dobry aparat oraz mocną baterię. Jest on jednak podobny do jednego z gamingowych urządzeń producenta. Jakiego?

Co Asus zamierza wpakować do flagowego Zenfone’a 12 Ultra?

Pojawiające się w sieci doniesienia sugerują, że Asus Zenfone 12 Ultra czerpie wiele ze znanego już ROG Phone 9, ale będzie bardziej dostosowany do „zwykłego” użytkownika, który niekoniecznie szuka gamingowego zacięcia.

Według nieoficjalnych informacji smartfon zostanie wyposażony w 6,78-calowy wyświetlacz OLED LTPO dostarczony przez Samsunga, który oferuje rozdzielczość 2400 × 1080 pikseli i odświeżanie do 120 Hz. Co ciekawe, w trybie gier częstotliwość może wzrosnąć nawet do 144 Hz.

Pod obudową znajdzie się Snapdragon 8 Elite, czyli najnowszy flagowy procesor Qualcomma. Użytkownicy będą mogli wybierać między 8 GB a 16 GB RAM LPDDR5X, a na dane przeznaczono pamięć UFS 4.0 o pojemności do 512 GB.

W kwestii zasilania Asus postawi na akumulator 5500 mAh, co oznacza nieco mniejszą pojemność niż w ROG Phone 9, ale wciąż jest to solidna wartość. Smartfon będzie obsługiwał szybkie ładowanie 65 W przewodowo oraz 15 W bezprzewodowo w standardzie Qi.

rendery Asus Zenfone 12 Ultra (źródło: Winfuture)

Zenfone 12 Ultra zrobi też niezłe zdjęcia

Jednym z najważniejszych ulepszeń w Zenfone 12 Ultra – w porównaniu do modeli ROG Phone – jest aparat. Główny sensor to 50 Mpix Sony Lytia 700, który wyróżnia się nowym systemem stabilizacji „Gimbal” – nie znamy jednak jeszcze szczegółów tego rozwiązania. Do dyspozycji użytkowników będzie także aparat ultraszerokokątny 13 Mpix z optyką Free-Form oraz 32 Mpix matryca połączona z teleobiektywem i 3-krotnym zoomem optycznym.

Na froncie znaleźć ma się 3lkamera do selfie 32 Mpix, identyczna jak w ROG Phone 9 Pro. Asus zdecydował się również na przesunięcie lampy błyskowej w inne miejsce. Smartfon będzie działał na Androidzie 15. Dodatkowym atutem jest obecność gniazda słuchawkowego 3,5 mm oraz certyfikat IP68, co oznacza odporność na kurz i wodę.

Premiera Asusa Zenfone 12 Ultra już 6 lutego.