Asus Zenfone 11 Ultra bez tajemnic. Wyciekła nawet cena

Najnowszy smartfon firmy Asus, jakim będzie model Zenfone 11 Ultra, jeszcze nie miał swojej premiery, a już nie ma przed nami tajemnic. Dzięki wcześniejszym przeciekom poznaliśmy jego prawdopodobną specyfikację oraz wygląd, a najnowsze wzbogaciły komplet posiadanych przez nas informacji o cenę oraz zawartość opakowania. Ile najpewniej przyjdzie nam zapłacić za najnowszy sprzęt tajwańskiej marki?

Asus mocno cieknie…

Choć premiera najnowszego Asus Zenfone 11 Ultra została zaplanowana na 14 marca 2024 roku, na godzinę 13:00, prawdopodobnie mamy już wszystkie informacje na temat tego smartfona. Na początku lutego bowiem jeden z użytkowników serwisu Reddit podzielił się z Internetem renderami oraz specyfikacją techniczną wspomnianego wcześniej urządzenia. Z kolei teraz na jaw wyszła cena oraz pełna zawartość opakowania sprzedażowego.

Przypomnijmy, iż według poprzednich doniesień, Asus Zenfone 11 Ultra ma zostać wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB lub 16 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 4.0.

Jeśli o ekran chodzi, sprzęt ma zaoferować użytkownikom 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED (rozdzielczość 2400 x 1080) z odświeżaniem na poziomie 144 Hz. Całość zasilana ma być akumulatorem o pojemności 5500 mAh, wspierającym ładowanie przewodowe z mocą 65 W oraz bezprzewodowe 15 W. Co ciekawe, smartfon ma zostać także wyposażony w gniazdo słuchawkowe 3,5 mm!

Te grafiki ponoć pochodzą z czeskiego sklepu z elektroniką, który jest odpowiedzialny za przeciek (źródło: YTECHB)

Kwestie aparatów również nie zostały zaniedbane – jeśli wierzyć redditowym rewelacjom, sprzęt ma dostać 50 Mpix aparat główny (Sony IMX890) z optyczną stabilizacją obrazu. Nie zabraknie także obiektywu ultraszerokokątnego 13 Mpix oraz teleobiektywu 32 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym. Jeśli zaś o aparat do selfie chodzi, wiemy, iż ma mieć on 32 Mpix. Z mniej istotnych kwestii, sprzęt ten ma być dostępny w nawet 5 kolorach.

Wiemy również, co znajdzie się w zestawie sprzedażowym, a będzie to (poza rzecz jasna smartfonem), komplet dokumentów, kabel USB-C, igła do wyciągania tacki SIM oraz etui. No dobrze, wszystko to, czego się dotychczas dowiedzieliśmy, podsumowałem, na temat zawartości opakowania się wypowiedziałem czy o czymś zapomniałem…?

Ach, no tak, kwestia ceny! Po ile mają więc chodzić najnowsze smartfony Tajwańczyków?

8.6 Ocena

Będzie promocja na start

Oczywiście po niej urządzenie nieco podrożeje, ale według katalogu czeskiego sklepu odpowiedzialnego za przeciek, cenę sprzętu ustalono, odpowiednio, na 24990 koron czeskich za wersję 12 GB/256 GB (po prostym przeliczeniu ok 4242 złotych) i 26490 koron czeskich za wariant 16 GB/512 GB (~4500 złotych). To ceny promocyjne, które obowiązywać mają od 14 marca do 14 kwietnia 2024 roku.

Po zakończeniu oferty promocyjnej cena sprzętu z 256 GB pamięci wewnętrznej ma wzrosnąć o 1000 koron czeskich (niecałe 170 złotych), natomiast za droższy model zapłacimy o 2500 koron więcej (około 425 złotych).

Jeśli ceny w Czechach nie będą się przesadnie różnić od cen w Polsce, Asus Zenfone 11 Ultra w wersji 12 GB/256 GB kosztować u nas będzie standardowo około 4400 złotych, natomiast za droższą wersję przyjdzie nam zapłacić nawet 5000 złotych.

Biorąc poprawkę na premierowe ceny Asus Zenfone 10, jestem skłonny w powyższe kalkulacje uwierzyć.