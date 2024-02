ASUS Zenfone11 Ultra może zachwycić wydajnością, ale wyglądem niekoniecznie

Ostatnie, flagowe smartfony marki ASUS były przez sporą część użytkowników, a także komentatorów branży docenianie ze względu na swoje kompaktowe wymiary. Producent zmienił jednak strategię i nadchodzący model będzie mógł pochwalić się wydajną specyfikacją, ale w większym opakowaniu.

ASUS zmienia podejście do smartfonów

W grudniu 2023 roku na łamach Tabletowo.pl informowaliśmy Was o tym, że w portfolio smartfonów ASUSA już niedługo zajdą spore zmiany. Wtedy pojawiły się pogłoski o modelu Zenfone 11 Ultra. Sugerowało to, że nie będzie mógł on pochwalić się już tak kompaktowymi wymiarami jak poprzednie flagowe modele tego producenta.

Te pogłoski potwierdzają rendery oraz nowe informacje na temat ASUSA Zenfone 11 Ultra, które udostępnił w sieci jeden z użytkowników serwisu Reddit. Według nich smartfon zostanie wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED o rozdzielczości 2400×1080 pikseli z maksymalną częstotliwością odświeżania ekranu na poziomie 144 Hz (w trybie przeznaczonym do gier). Dla porównania warto wspomnieć, że jego poprzednik, czyli ASUS Zenfone 10, oferuje użytkownikom wyświetlacz o przekątnej 5,9 cala. To naturalne, że wymiary smartfona wzrosną.

Rendery ASUSA Zenfone 11 Ultra (źródło: reddit @Td3v1l)

Co jeszcze wiemy o Zenfone 11 Ultra?

Smartfon ma być napędzany procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, który będzie wspierany przez maksymalnie 16 GB RAM LPDDR5X i 512 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 4.0. Za dostarczanie energii odpowiedzialność weźmie 5500 mAh akumulator, wspierający ładowanie przewodowe o mocy 65 W i bezprzewodowe 15 W.

Według przedpremierowych doniesień, Zenfone 11 Ultra zostanie wyposażony również w 50 Mpix aparat główny z OIS oparty na sensorze Sony IMX890. Dodatkowo na tylnym panelu znajdzie się ultraszerokokątny obiektyw o polu widzenia 120° połączony z 13 Mpix jednostką, a także 32 Mpix teleobiektyw z OIS i 3-krotny zoomem optycznym. Na froncie smartfona mamy się zaś spodziewać 32 Mpix aparatu do selfie.

Słusznie mówi się, że o gustach się nie dyskutuje, jednak pozwolę sobie na krótki komentarz dotyczący designu ASUS Zenfone 11 Ultra. W porównaniu do poprzednich generacji przeszedł on znaczącą przemianę i wielu użytkownikom się to nie spodoba. Jak słusznie zauważa portal Android Authority, teraz wyglądem nawiązuje on bardziej do serii gamingowych smartfon ROG Phone. Część jego specyfikacji jest również tożsama z parametrami ROG Phone 8 Pro.