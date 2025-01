Ten robotyczny kotek stanie się przyjacielem rodziców i dzieci

Yukai Engineering jak zwykle nie zawiodło i kolejny raz przywiozło na CES wynalazki, które intrygują i zachwycają. Poznajcie kota FuFu, chłodzącego napoje i posiłki, oraz futrzaka Mirumi. Jak działają i co potrafią te roboty?

Oto kot, który podbije serca zabieganych i rodziców

Kto nigdy nie poparzył sobie języka, pijąc zbyt gorącą kawę bądź herbatę – ręka w górę. Na targach CES 2025 pojawił się niebywały wynalazek. Jest nim przeuroczy, robotyczny kot o imieniu… FuFu. To imię nie jest przypadkowe, to po prostu onomatopeja dmuchania, a urządzenie odpowiedzialne jest za chłodzenie napoju zimnym powietrzem.

Kotek zawieszany jest za pomocą małych łapek na brzegu dowolnego kubka i wtedy dzieje się magia. Inspiracją dla Yukai Engineering do stworzenia urządzenia Nékojita FuFu była potrzeba szybkiego schładzania jedzenia dla dzieci – kto musiał je kiedyś nakarmić, ten wie, że maluchy stają się okropnie głodne w kilka sekund. Sprzęt nazywany jest więc przez autorów pomysłu „osobistym partnerem do posiłków”.

Jak działa kot chłodzący napoje i posiłki?

Skoro sens wynalazku już sobie wyjaśniliśmy, przejdźmy do sposobu działania. Niewielki kociak skrywa w sobie wentylator. Według twórców FuFu może obniżyć temperaturę wody z 88 do 71 stopni Celsjusza w 3 minuty, a do 66 stopni Celsjusza w 5 minut.

Co ciekawe, urządzenie oferuje osiem trybów „oddychania” (choć producent zaznacza, że mogą ulec zmianie w momencie oficjalnej premiery). Tryby są dostosowywane losowo, co według twórców sprawia wrażenie bardziej realistycznego działania. Jednym z nich jest tryb „The Princess” (z ang. Księżniczka) oferuje delikatne, powolne, eleganckie i równomierne oddechy, które sukcesywnie rosną. Z kolei „Look at That!” (z ang. Spójrz na to!) stają się coraz silniejsze, jak gdyby kot stawał się coraz bardziej zafascynowany jedzeniem, a „Til You Drop” (z ang. Dopóki nie upadniesz) charakteryzuje się długim, mocnym i nieprzerwanym wydechem.

Produkt ma pojawić się na japońskim rynku w połowie 2025 roku w ramach kampanii crowdfundingowej na kwotę 3800 jenów japońskich (równowartość około 100 złotych) za sztukę.

Przerażający, robotyczny futrzak przypilnuje torbę

Okazuje się jednak, że kot to niejedyny wynalazek Yukai Engineering, który wzbudza ciekawość. Na CES 2025 zaprezentowano też włochatego, ptasiego, nieco przerażającego robota Mirumi. Urządzenie umieszcza się na pasku torby bądź plecaka, a jego zadaniem jest patrzenie na osoby znajdujące się wokół właściciela.

Mirumi (źródło: Yukai Engineering)

Włochaty Mirumi został wyposażony w liczne czujniki, które reagują na ludzi, przedmioty i ruch. Gdy inne osoby zostaną wykryte, wypchany zwierzak odwraca w ich stronę głowę (brzmi i wygląda dość niepokojąco). Robot może również udawać nieśmiałość, chowając się wtedy za torbą czy plecakiem właściciela, a także irytować się, gdy użytkownik zbyt mocno nim potrząśnie.