Apple wkrótce wymusi opcję usuwania konta w aplikacjach firm trzecich

Kwestie prywatności od zawsze były stawiane przez Apple dość wysoko na liście wymagań. Nie tylko tych wewnętrznych, ale również względem programistów aplikacji firm trzecich. Tym razem gigant z Cupertino zapowiada zmiany, które być może nie ucieszą twórców, ale użytkownicy z pewnością za to podziękują.

Apple z nowymi wytycznymi dla programistów

Apple przypomina, że już 30 czerwca 2022 roku wejdzie w życie obowiązek umożliwienia usunięcia konta bezpośrednio w programie. Oznacza to, że wszystkie aplikacje obsługujące tworzenie kont będą musiały umożliwić użytkownikom usunięcie konta w tej aplikacji.

O takiej możliwości mówiło się już od jakiegoś czasu. Wdrożenie tej funkcji nastąpi jednak dopiero latem, a więc Amerykanie po raz kolejny przypominają o swoich nowych wytycznych. Warto pamiętać, że Apple dość restrykcyjnie podchodzi do swoich postanowień, a to oznacza, że gigant z Cupertino nie będzie się wahał z usunięciem ze swojego sklepu aplikacji, które nie podporządkują się nowym wymaganiom.

A te z kolei są dość precyzyjnie zdefiniowane. Sama opcja usuwania konta powinna być bowiem łatwa do znalezienia w aplikacji. Warto tutaj dodać, że nie mówimy tylko o dezaktywacji konta, ale o pełnoprawnym jego usunięciu wraz ze wszelkimi powiązanymi z nim danymi.

Jak widać, Apple nie oczekuje od programistów nadzwyczajnych rzeczy. To po prostu kolejny krok i ukłon w stronę prywatności użytkowników. Jednocześnie to też spore ułatwienie, bowiem użytkownicy nie będą musieli kontaktować się z helpdeskiem w celu usunięcia danych – zrobią to samodzielnie z poziomu aplikacji.

Nie da się ukryć, że to zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie. Z drugiej strony są programiści, którzy muszą dokonać pewnych zmian w swoich aplikacjach. Pamiętajmy jednak o tym, że wielu z nich szanuje kwestie prywatności i opisywane funkcje od dawna są oferowane w programach firm trzecich.

Powyższa zmiana będzie zatem kolejną okazją do tego, aby przesiać Apple App Store z aplikacji o średniej reputacji, których twórcy nie rozumieją zasad prywatności. Myślę, że to dobry kierunek i jedna z tych zmian, która powinna być obligatoryjna nie tylko w świecie nagryzionego jabłka.