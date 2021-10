Apple przestało sobie radzić z jakością aplikacji w App Store. Użytkownicy mogą (muszą?) pomóc

W App Store został przywrócony przycisk „Zgłoś problem”. Miejmy nadzieję, że jego ponownie pojawienie się wpłynie pozytywnie na ogólną jakość sklepu, jak i samych aplikacji. Co więcej, usunięcie konta w aplikacjach firm trzecich ma być łatwiejsze.

Twierdza nie do zdobycia? Cóż, niekoniecznie

Przyjęło się, że App Store to naprawdę bezpieczne miejsce do pobierania nowych aplikacji i gier. Wciąż nie brakuje opinii, że jest lepszym wyborem niż konkurencyjny Google Play, a korzystanie z niego zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.

Niestety, w ciągu ostatnich kilku lat Apple udowodniło, że sklep z aplikacjami na iOS czy iPadOS czasy świetności ma już za sobą. Owszem, nadal należy go uznawać za bardzo dobry wybór w kwestii bezpieczeństwa, aczkolwiek z pewnością nie odczuwalnie lepszy niż Google Play. Stanowczo zbyt często słyszymy o złośliwych aplikacjach i grach, którym udało się ominąć zabezpieczenia firmy Tima Cooka i trafić do milionów nieświadomych użytkowników.

Pomóc ma nowy-stary przycisk

Jak informuje serwis TechCrunch, Apple przywróciło przycisk „Zgłoś problem” w App Store. Ukrywa się pod nim link, który przenosi użytkownika do formularza zgłaszania problemów z aplikacją.

Warto zaznaczyć, że wspomniana funkcja nie ogranicza się wyłącznie do informowania o błędnym działaniu aplikacji, ale pozwala również na zgłoszenie nielegalnych i obraźliwych treści, a także prób wyłudzenia pieniędzy lub innych nadużyć.

Co ciekawe, opcja „Zgłoś problem” nie jest nowością w App Store. Przycisk był dostępny już wiele lat temu, ale Apple zdecydowało się go usunąć. Teraz on jednak powraca, co należy uznać za krok w dobrym kierunku.

Niektórzy zauważyli nową funkcję na początku tego tygodnia, ale jej oficjalnie wdrażanie rozpoczęło się wczoraj. Dostępna jest ona w App Store w najnowszych systemach operacyjnych z Cupertino – iOS 15, iPadOS 15, a także macOS Monterey.

Należy dodać, że cały proces wdrażania został podzielony na etapy – aktualnie przycisk widoczny jest dla użytkowników m.in. w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. Z czasem ma jednak trafić na kolejne rynki, w tym również do Polski.

Usuwanie konta ma być łatwiejsze

Apple planuje jeszcze jedną zmianę, która powinna pozytywnie wpłynąć na doświadczenie z korzystania z iUrządzeń. Jak wynika z najnowszych zmian skierowanych do zewnętrznych deweloperów, firma Tima Cooka wprowadzi usprawnienia w polityce dotyczące aplikacji w App Store.

Od 31 stycznia 2022 roku każda aplikacja umożliwiająca tworzenie konta będzie musiała również zapewnić łatwy sposób usunięcia go. Funkcja usunięcia ma być dostępna w samej aplikacji.

To jak najbardziej pozytywna zmiana. Należy zauważyć, że wiele usług ma dość skomplikowany i czasochłonny mechanizm usuwania konta, co może zniechęcać użytkowników. Nie każdy chce męczyć się z formularzami czy wysyłaniem e-maili na konkretny adres, więc sporo osób odpuszcza sobie zamiar usunięcia konta, ograniczając się tylko do odinstalowania aplikacji.