Polacy lubią kawę i lubią mieć wybór. Siemens to wie

Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Siemens wynika, że Polacy nadal preferują klasykę: 53% pije americano (lub po prostu czarną), 44% – cappuccino, a 41% – latte. Dalej znajdują się: espresso (36%) i flat white (21%). Niemniej jesteśmy jako społeczeństwo coraz bardziej otwarci na eksperymenty, a co trzeci Polak regularnie sięga po co najmniej trzy rodzaje kawy.

Niejako wychodząc temu naprzeciw, niemiecki producent wprowadził do swojej oferty dwa nowe ekspresy ciśnieniowe z serii EQ500 i EQ600. Jedną z ich charakterystycznych cech jest możliwość przygotowania aż 41 kawowych specjałów, w tym cortado, ristretto, lungo czy cold brew. Co więcej, każdy przepis można jeszcze dostosować do własnych preferencji, regulując moc aromatu i proporcje kawy do mleka.

Co konkretnie oferują ekspresy Siemens EQ500 i EQ600?

Firma Siemens chwali się zastosowaniem wysokiej jakości młynka ceramicznego, silnej pompy, stabilnie działającej grzałki oraz dobrej klasy jednostki zaparzającej – wszystko po to, by zawsze wydobywać pełnię aromatu z ziaren. Równocześnie sterowanie ma być dziecinnie proste – dzięki intuicyjnemu interfejsowi na dotykowym ekranie.

Siemens EQ500 | fot. Siemens

Z ciekawostek warto wspomnieć o funkcji quickCup, która umożliwia błyskawiczne zaparzenie ulubionej kawy (poprzez dłuższe naciśnięcie jednej ikonki). Z kolei doubleCup pozwala na przygotowanie dwóch filiżanek napoju równocześnie – także mlecznego.

Model EQ600 jest na dobrą sprawę bliźniakiem EQ500, ale dodatkowo standardowe wyposażenie obejmuje filtr wody i istnieje możliwość korzystania z kawy mielonej. Jego największym atutem może się jednak okazać coś innego, mianowicie konstrukcja tacy, pozwalająca na umieszczenie pod dozownikiem kubka o wysokości nawet 16 cm – to świetna opcja dla osób, które lubią zabierać z domu dużą latte na wynos.

Siemens EQ500 i EQ600 | fot. Siemens

Jeśli chodzi o podstawowe parametry i liczby, w obu przypadkach mamy do czynienia z ekspresem automatycznym o mocy 1500 W, zawierającym zbiornik na kawę o pojemności 300 gramów i zbiornik na wodę o pojemności 1,8 litra.

Ile kosztują nowe ekspresy Siemens z serii iAroma?

Oba ekspresy można już znaleźć w polskich sklepach. Siemens EQ500 iAroma kosztuje 2199 złotych, a Siemens EQ600 iAroma został wyceniony na 2999 złotych, ale obecnie trwa promocja, dzięki której możesz kupić go o 200 złotych taniej.

Co jeszcze wykazało badanie zwyczajów kawowych Polaków?

Wspomniane wcześniej badanie Spotlight Research, w którym udział wzięło nieco ponad 1000 dorosłych Polaków, wykazało również, że przynajmniej okazjonalnie kawę pije aż 97% osób, a 87% robi to codziennie. Aż 83% cieszy się małą czarną lub białą w domu i dlatego też ceni sobie możliwość przygotowywania napoju jak w dobrej kawiarni (73%), docenia różne przepisy do wyboru (72%) i zwraca uwagę na jakość (71%).

Polacy są zresztą w ogóle coraz bardziej świadomymi konsumentami kawy. Aż 59% badanych pije więcej rodzajów kawy niż kilka lat temu, a 51% – dobiera napój do pory dnia i sytuacji. Jeśli zaś chodzi o to, co jest w kawie najważniejsze, to najczęściej wskazywaną odpowiedzią był smak (65%), następnie aromat (42%) i wreszcie moc (35%).