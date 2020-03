Apple Watch series 6 rozpozna linie papilarne użytkownika

Jeśli epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 nie pokrzyżuje planów Apple, to we wrześniu zobaczymy nowego Apple Watcha. Oto, co szykuje dla nas zespół Tima Cooka.

Apple Watch z czytnikiem linii papilarnych

Nowe informacje o Apple Watchu series 6 poznaliśmy dzięki wspólnemu raportowi The Verifier i iUpdate. Jeśli doniesienia się potwierdzą, firma z Cupertino zaprezentuje znacznie ciekawszy sprzęt niż w zeszłym roku. „Piąty Watch” nie był zły, ale okazał się naprawdę dobrym odświeżeniem, wprowadzając tylko funkcję always-on display.

Jedną z większych nowości ma być Touch ID. Wzorce z linii papilarnych użytkownika będą pobierane po dołożeniu palca do koronki. Nie jest jasne, jak dokładnie zostanie wykorzystany czytnik linii papilarnych, ale można spodziewać się odblokowywania smartwatcha i potwierdzania wybranych operacji. Niewykluczone, że biometryczne zabezpieczenie pozwoli również na otworzenie samochodu po wdrożeniu cyfrowego kluczyka.

Co ciekawe, w kolejnej generacji Apple Watcha, planowanej na 2021 rok, Touch ID ma zostać zintegrowane z wyświetlaczem. Możliwe, że wówczas podobna opcja pojawi się również w iPhone’ach – od dłuższego czasu mówi się o przywróceniu czytnika linii papilarnych w smartfonach Apple.

Powróćmy do Watcha series 6. Firma z Cupertino ma jeszcze zapewnić lepszą wodoodporność. Nie wiemy, czy zostaną wprowadzone jakieś zmiany w wyglądzie, ale wysoce prawdopodobne, że wzornictwo nadal będzie oparte na modelu series 4.

Co jeszcze zaoferuje Apple Watch series 6?

Według wcześniejszego raportu, opartego na zmianach odkrytych w iOS 14, Apple szykuje całkiem atrakcyjną paczkę nowości. Pojawią się nowe tarcze, a własne konfiguracje będzie można udostępniać innym użytkownikom. Rodzice zyskają opcje pozwalające na kontrolowanie Apple Watcha należącego do dziecka, jak np. dostępność aplikacji w ustalonych godzinach. Firma Tima Cooka ma jeszcze wprowadzić funkcję monitorowania snu (wreszcie!) i sprawdzania poziomu tlenu we krwi.

Warto zaznaczyć, że wybrane funkcje mogą być dostępne również dla właścicieli starszych smartwatchy z Cupertino. Zostaną wdrożone wraz z udostępnieniem watchOS 7. Jak wskazują nieoficjalne źródła, aktualizacja trafi na Apple Watcha series 2 i wszystkie nowsze generacje.

Polecamy również:

źródło: GSMArena

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!