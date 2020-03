Final Cut Pro X i Logic Pro X za darmo na 90 dni!

Wolny czas, spowodowany domową kwarantanną, dobrze spędzić w kreatywny sposób! Apple dobrze o tym wie i postanowiło na 90 dni udostępnić użytkownikom sprzętu z macOS dwa świetne programy dla osób kreatywnych. Mamy tu jakichś amatorów montażu wideo i domorosłych twórców muzyki?

Nie dajcie się jednak zwieźć! Dwa udostępnione przez Apple programy spokojnie zaspokoją nawet i profesjonalistów. Na sprawdzenie bezpłatnie Final Cut Pro X i Logic Pro X macie 90 dni, co jest wystarczającym czasem, by na spokojnie przetestować te oba programy. Nie ma więc na co czekać!

Final Cut Pro X

Zaczniemy od programu do montażu – Final Cut Pro X. Program ten słynie ze swojej optymalizacji pod sprzęt Apple, gdzie nawet na supermobilnych MacBookach potrafi bez problemowo poradzić sobie z wieloma efektami i filmem w 4K. Nie jest on również tak skomplikowany, jak inne edytory wideo, dzięki czemu i początkujący twórcy powinni się w nim bez problemu odnaleźć.

Jakie są możliwości tego programu? Wystarczy, że powiem, że to właśnie w Final Cut Pro X zmontowano takie filmy, jak The Social Network z 2010 roku czy zdobywcę aż 4 Oscarów (+ nominacje za montaż wideo) To nie jest kraj dla starych ludzi z 2007 roku. Jak więc widać jest to program, który sprawdzi się nawet w profesjonalnych produkcjach.

Testowa wersja Final Cut Pro X jest dostępna w TYM miejscu.

Logic Pro X

O tym programie mam już niestety do powiedzenia nieco mniej, bo z obróbką muzyki i dźwięku to najwięcej styczności miałem w prostym Audacity. Dźwiękowiec więc ze mnie żaden, ale o Logic Pro X słyszałem bardzo wiele dobrego, a i również recenzje krążące po sieci mówią jasno, że to program zarówno dla nowicjuszy, jak i profesjonalistów.

Z tego, co udało mi się znaleźć w sieci, to w Logic Pro X pracują między innymi – Ed Sheeran, Nicky Romero czy marshmello. Dla wielu z Was będzie to więc pewnie wystarczająca rekomendacja.

Testowa wersja Logic Pro X jest dostępna w TYM miejscu.

Gdybyście chcieli kupić Final Cut Pro X i Logic Pro X, to łączny koszt obu programów to prawie 2350 zł! Trzeba więc przyznać, że przedłużona wersja próbna tych programów to miły gest ze strony Apple i pewnie dużej części zainteresowanych użytkowników okres aż trzech miesięcy pozwoli zadecydować czy warto kupić pełne wersje.

Skorzystacie z 90-dniowej wersji próbnej Final Cut Pro lub Logic Pro X?

Źródło: The Verge, Apple

