Ruszył program naprawczy dla Watcha Series 6. O co chodzi?

Apple napotkało nietypowy problem, który wymaga oficjalnej interwencji ze strony tej korporacji. Firma Tima Cooka odpaliła program naprawczy dla szóstej serii swoich zegarków, który ma na celu przywrócić wadliwe jednostki do pełni sprawności. Co się właściwie stało?

Reklama

Ekran zgasł i koniec

Jak się okazuje, w okresie od kwietnia do września 2021 roku, firma z Cupertino wyprodukowała kilka partii wadliwych Apple Watch Series 6. Mówimy tutaj dokładnie o urządzeniach z kopertą 40 mm, których ekran może całkowicie zgasnąć w losowym momencie użytkowania.

Aby zapewnić jak najprostszą obsługę klienta, Apple przygotowało specjalny formularz zgłoszeniowy. Zanim przejdziecie do raportowania usterek, warto sprawdzić czy posiadany model urządzenia kwalifikuje się we wspomniane wyżej okienko produkcyjne.

Najłatwiej to zrobić poprzez sprawdzenie numeru seryjnego. Można to zrobić nawet za pomocą smartwatcha, wchodząc kolejno w Ustawienia –> Ogólne –> To urządzenie. Następnie odnajdujemy pozycję Numer seryjny, by jej wartość przepisać do formularza zgłoszeniowego.

Apple Watch Series 6 (fot. Apple)

Dla kogo naprawa Apple Watch Series 6?

Jeżeli okaże się, że posiadany model Apple Watch Series 6 zalicza się w wadliwe okienko produkcyjne, warto udać się z nim do autoryzowanego serwisu firmy z Cupertino. Ta naprawa jest darmowa dla wszystkich zegarków, przy których nie upłynęły dwa lata od oryginalnego zakupu.

Oczywiście, darmowa naprawa dotyczy wyłącznie tego konkretnego problemu. Jeśli serwis wykryje dodatkowe uszkodzenia, może naliczyć już za nie dodatkową opłatę. Warto więc sprawdzić najpierw numer seryjny smartwatcha, by nie wpakować się w potencjalne, dodatkowe wydatki.

Choć nie jest to najnowszy model zegarka firmy z Cupertino, jego zakup ciągle będzie bardziej opłacalny od najnowszego Watch Series 7. Jeżeli posiadacie już w domu urządzenia ze stajni Tima Cooka, ten zegarek zdecydowanie będzie naturalnym rozszerzeniem tego ekosystemu.

Oczywiście, ten konkretny model coraz trudniej wyrwać prosto z półki sklepowej. Wszystko przez istnienie nowszego Watch Series 7, które zastąpiło starszy zegarek. Niemniej jednak, ciągle da się natrafić egzemplarze poniżej 1900 złotych z natychmiastową wysyłką.