Samochody elektryczne są coraz częściej kupowane przez Polaków

Jak wynika z opublikowanych danych, Polacy coraz częściej wybierają samochody elektryczne. Wciąż jednak elektromobilność pozostawia u nas sporo do życzenia.

Rośnie liczba elektryków na polskich drogach

Oczywiście to nadal samochody spalinowe są głównym wyborem w Polsce i sprzedają się zauważalnie lepiej od aut elektrycznych. Nie powinno to jednak nikogo dziwić – obecna infrastruktura sprawia, że korzystanie z elektryka nie jest tak komfortowe, jak należy oczekiwać. Jednym z głównym problemów jest liczba szybkich ładowarek, aczkolwiek powoli się to zmienia.

Przejdźmy jednak do nowego raportu opublikowanego w ramach Licznika Elektromobilności, który prowadzony jest przez PZPM i PSPA. Wskazuje on, że zainteresowanie samochodami elektrycznymi w ostatnim czasie znacząco wzrosło. Według danych z końca marca bieżącego roku, w Polsce jest zarejestrowanych łącznie 45242 osobowych i użytkowych aut z napędem zelektryfikowanym.

Należy jednak zaznaczyć, że opisywany raport obejmuje zarówno samochody w pełni elektryczne (BEV), jak i również hybrydy plug-in (PHEV). Ponadto spora część właścicieli PHEV-ów niekoniecznie wykorzystuje potencjał tych samochodów – nie są one bowiem regularnie ładowane, a więc większość drogi pokonują z wykorzystaniem silników spalinowych.

Samochody elektryczne BEV pod koniec zeszłego miesiąca stanowiły prawie połowę wszystkich zelektryfikowanych pojazdów – 21576 sztuk. Natomiast liczba zarejestrowanych hybryd plug-in wyniosła dokładnie 21789, a park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 1877 sztuk. Warto jeszcze dodać, że liczba wszystkich hybryd, nie tylko tych opartych na rozwiązaniu plug-in, powiększyła się do 361822 sztuk.

Jak wygląda infrastruktura w Polsce?

Licznik Elektromobilności przedstawia także dane dotyczące rozwoju infrastruktury, a więc elementu niezwykle ważnego dla potencjalnych właścicieli elektryków. Z przedstawionych danych wynika, że samochody elektryczne w Polsce można ładować na 2113 ogólnodostępnych stacji (4118 punktów).

Nie dość, że obecnie mamy tylko 2113 ogólnodostępnych stacji, to znaczną większość stanowią naprawdę wolne ładowarki. Według raportu 71% to ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Natomiast stacje ładowania prądem stałym (DC) to 29% polskiej e-infrastruktury.

Najpopularniejsze samochody elektryczne w Polsce

Jak informuje serwis NaPrądzie, opierając się na danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, najczęściej sprzedawanym BEV-em w pierwszym kwartale tego roku była Tesla Model 3. Kolejne miejsce zdobył Ford Mustang Mach-E, który podobno miał być zwiastunem końca dla marki Mustang – cóż, przewidywaniami internetowych „ekspertów” niezbyt się sprawdziły. Podium zamyka natomiast Kia e-Niro.

Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce nie żadnego Volkswagena z rodziny ID., a to właśnie model ID.3 miał być następcą popularnego Golfa. Niewykluczone jednak, że problemem okazały się tutaj długie terminy dostaw i wielu klientów wciąż musi czekać na wymarzonego elektryka.