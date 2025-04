Apple Watch SE 3 otrzyma mały zastrzyk wizualnych nowości

Wiele wskazuje na to, że Apple Watch SE 3. generacji zadebiutuje w tym roku. Ma być dostępny w dwóch nowych rozmiarach.

Apple Watch SE doczeka się wizualnego odświeżenia

Nie będą to duże zmiany, ale mała ewolucja dotychczasowych pomysłów, podobnie jak w przypadku nowych generacji w głównej linii smartwatchy z Cupertino. Zespół Tima Cooka ma bowiem wprowadzić nieznacznie większe ekrany, które będą otoczone smuklejszymi ramkami.

Warto zaznaczyć, że na temat nowego SE słyszymy już od dłuższego czasu, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Obecna, druga generacja, zaprezentowana w 2022 roku, zdążyła się już nieco zestarzeć. Najwyższy więc czas na następcę, który otrzyma część rozwiązań wprowadzonych już w droższych modelach.

Ross Young z DSCC, mający doświadczenie w ujawnianiu planów związanych z ekranami w nadchodzących urządzeniach, tym razem wspomniał o nowej generacji Apple Watcha SE. Jego zdaniem produkcja wyświetlaczy już ruszyła – ten mniejszy ma przekątną około 1,6 cala, a ten większy to około 1,8 cala.

Apple Watch SE 2022 (fot. Apple)

Co prawda Apple w przypadku zegarków nie podaje w specyfikacji przekątnej ekranu i ogranicza się wyłącznie do rozmiaru koperty, jednak na podstawie danych z innych źródeł można wnioskować, że nowy SE będzie rozmiarowo zbliżony do Apple Watcha Series 9, a także do Series 8 i Series 7. Najpewniej będzie się cechował identycznym lub bardzo podobnym projektem obudowy.

Prawdopodobnie nie uświadczymy wizualnych zmian, które wprowadził Apple Watch Series 10. Mimo tego, nowy model będzie trochę różnił się od poprzednika, który korzysta z jeszcze starszej konstrukcji. Dostaniemy też nieco większy wyświetlacz, aczkolwiek nie aż taki, jak w Series 10.

Kiedy spodziewać się premiery Apple Watcha SE e?

Owszem, produkcja ekranów już ruszyła, ale to tylko jeden z etapów, który nie musi oznaczać, że premiera nastąpi już niebawem. Serwis 9to5Mac spekuluje, że możemy poczekać aż do wrześniowej konferencji, na której poznamy też pozostałe smartwatche i nowe iPhone’y.

Pozostaje trzymać kciuki, że obudowa będzie aluminiowa, tak jak dotychczas. Wcześniej bowiem mogliśmy spotkać się z rewelacjami na temat zastosowania plastiku, ale podobno projekt plastikowego Apple Watcha sprawia problemy.