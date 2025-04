Podoba mi się ten laptop. Jest dosłownie wszechstronny. I niedrogi

Podczas gdy jeden laptop może pozostać niespełnionym marzeniem, inny jest już jak najbardziej osiągalny. Tak jest w tym przypadku. Do zakupu zachęca nie tylko dosłowna wszechstronność, ale też przystępna cena. Niestety jednak okupiona istotnym kompromisem.

Chuwi MiniBook X N150 to dosłownie wszechstronny laptop

Z przeciętnego laptopa można korzystać w tylko jeden sposób. Tymczasem Chuwi MiniBook X N150 oferuje konstrukcję, która nie ogranicza go do funkcji „tradycyjnego laptopa”. Ekran (IPS) jest bowiem dotykowy, a na dodatek można go „wywinąć” i dzięki temu używać jak tabletu.

Chuwi MiniBook X N150 (źródło: Chuwi)

Faktem jest, że nie jest to rewolucyjne rozwiązanie, ale jednocześnie nie można nazwać takiej konstrukcji „standardową”. Dla wielu osób to spełnienie potrzeb i z pewnością dzięki temu Chuwi MiniBook X N150 ma szanse cieszyć się zainteresowaniem klientów.

Pod względem ekranu modelowi MiniBook X N150 bliżej nawet do tabletu niż laptopa, ponieważ cechuje się on przekątną 10,51 cala. Jego rozdzielczość to z kolei 1920×1200 pikseli, a proporcje – 16:10. Jak już zostało wspomniane – wyświetlacz można obsługiwać też dotykiem (a także rysikiem).

Wydajność nie jest jednak najmocniejszą stroną laptopa Chuwi MiniBook X N150

Producent wyposażył to urządzenie w procesor Intel N150 (Twin Lake; 10 nm). I choć jest on „świeżynką”, gdyż miał rynkową premierę w pierwszym kwartale 2025 roku, to nie jest to bardzo wydajny układ. Składa się bowiem z tylko czterech rdzeni o częstotliwości taktowania do 3,6 GHz. Towarzyszy mu grafika Intel Graphics o taktowaniu do 1 GHz.

W związku z tym laptop Chuwi MiniBook X N150 należy traktować jako narzędzie do nauki lub niewymagającej dużej mocy obliczeniowej pracy (czyli głównie biurowej), na którym będzie można obejrzeć film lub serial i zagrać w prostsze gry. To jednak nie maszynka dla graczy, mimo że sprzęt wyposażono w aktywny system chłodzenia z jednym wentylatorem i dwoma ciepłowodami.

Chuwi MiniBook X N150 (źródło: Chuwi)

Podczas codziennego użytkowania urządzenie powinno zapewnić całkiem szybkie działanie, ponieważ ma na pokładzie 12 GB RAM LPDDR5 i dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB oraz prędkości zapisu i odczytu ponad 1500 MB/s. Producent deklaruje, że wygodna w użyciu będzie również klawiatura z podświetleniem, choć nie ma ona osobnej klawiatury numerycznej – a przydaje się ona w zastosowaniach, do jakich przede wszystkim nadaje się ten sprzęt.

Ponadto laptop Chuwi MiniBook X N150 oddaje do dyspozycji dwa złącza USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowo-mikrofonowe, moduły łączności Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6 oraz fabrycznie zainstalowany system Windows 11. Jego zasilaniem zajmie się z kolei akumulator o pojemności 28,88 Wh, który można szybko naładować dzięki wsparciu dla PD 3.0 (12 V/3 A).

Chuwi MiniBook X N150 (źródło: Chuwi)

Cały sprzęt ma wymiary 244×166,4×17,2 mm i waży 920 gramów. Jego obudowę wykonano ze stopu aluminium.

Cena Chuwi MiniBook X N150 zachęca do zakupu

Laptop jest już dostępny do kupienia w sklepie producenta, gdzie aktualnie kosztuje niewiele ponad 1300 złotych (jest możliwa wysyłka do Polski). Jest to przystępna cena, aczkolwiek prywatnie miałbym opory przed kupieniem go z uwagi na zastosowany procesor, pomimo dobrej reszty specyfikacji technicznej i atrakcyjnej dla mnie konstrukcję (czasami mi taka by się przydała).