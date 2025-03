Plastikowy Apple Watch zagrożony. Pojawiły się nieoczekiwane problemy

Niewykluczone, że Apple Watch z plastikową obudową nie doczeka się premiery w tym roku. Okazał się on bowiem problematyczny dla zespołu Tima Cooka.

Pomysł na plastikowego Apple Watcha

Obecna generacja Apple Watcha SE startuje od 999 złotych. Możemy stwierdzić, że jest to dobra cena, szczególnie jak na sprzęt z logo nadgryzionego jabłka. Z drugiej strony, mamy do czynienia ze smartwatchem, który jest w sprzedaży już od 2022 roku i wciąż nie doczekał się następcy.

Pojawia się więc coraz więcej głosów, że obecny Watch SE powinien zostać zastąpiony kolejną generacją. Nawet jeśli nie wprowadzi ona większych zmian, to będzie jednak krokiem w kierunku nowszych konstrukcji z Cupertino, takich jak Apple Watch Series 10.

Co ciekawe, w zeszłym roku pojawiły się rewelacje o tym, że nowy i niedrogi Apple Watch otrzyma plastikową obudowę zamiast aluminiowej. Owszem byłby to regres w kwestii materiałów, ale mogłoby to skutkować jeszcze niższą ceną.

Watch SE 2022 (źródło: Apple)

Jednak nie zobaczymy plastikowego Apple Watcha?

Mark Gurman, mający dobre dojścia do decyzji podejmowanych w Cupertino, informuje o problemach związanych z pracami nad plastikowym smartwatchem. Nie są to drobne potknięcia czy małe przeszkody. Otóż dwa problemy sprawiają, że projekt jest zagrożony.

Po pierwsze, zespół projektowy nie jest przekonany do wyglądu plastikowego Watcha. Cóż, mając kontakt z dobrze wykonanymi, aluminiowymi i tytanowymi smartwatchami, trudno jest zaakceptować plastikową konstrukcję. Po drugie, koszty wytworzenia plastikowej obudowy są wyższe niż wstępnie zakładano.

Trudności mogą doprowadzić do jednego z dwóch scenariuszy. Ten bardziej łagodny to przesunięcie premiery na przyszły rok. Ten drugi to porzucenie całego przedsięwzięcia i powrót do aluminiowej konstrukcji. Chociaż są małe szanse, że Apple wdroży trzecią opcję – wydanie nowego Apple Watcha SE w aluminiowej obudowie w tym roku, a wersja plastikowa pojawi się przykładowo za 2-3 lata.

Ciekawe, czy w ogóle znajdzie się odpowiednio duża grupa chętnych na zakup plastikowego smartwatcha Apple. Warto przypomnieć, że niedrogi i plastikowy iPhone 5c nie spotkał się ze zbyt dobrym przyjęciem. Historia może się powtórzyć. Szczególnie, że Apple kojarzone jest raczej z urządzeniami „premium”, a osoby szukające tańszego sprzętu wybierają zazwyczaj produkty innych producentów.