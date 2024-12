Apple Watche zyskają kilka dobrych zmian w kwestii łączności

Według informacji pochodzących z wiarygodnego źródła, Apple Watch otrzyma nowy modem, który umożliwi korzystanie z sieci 5G. Ponadto firma Tima Cooka szykuje jeszcze jedną ciekawą zmianę, która ma być zarezerwowana dla nowego Watcha Ultra.

Apple Watch połączy się z siecią 5G

W 2017 roku, wraz z modelem Series 3, Apple wprowadziło łączność komórkową do swoich smartwatchy. Od tego momentu każda generacja Watcha oferowana jest w wersji z wbudowanym eSIM. Wszystkie jednak niezmiennie obsługują maksymalnie LTE. Dotyczy to również najnowszego Apple Watcha Series 10.

Firma z Cupertino nie zdecydowała się wprowadzić jeszcze 5G do swoich urządzeń ubieralnych, ale w niedalekiej przyszłości ma to się zmienić. Mark Gurman z Bloomberga, któremu zawdzięczamy sporo sprawdzonych informacji na temat przyszłych planów Apple, tym razem odniósł się do smartzegarków. Twierdzi on, że zespół Tima Cooka przymierza się do wprowadzenia 5G na pokład Watchy.

Według Gurmana obecnie stosowane modemy Intela mają być zastąpione rozwiązaniem opartym o modem MediaTek. Ta zmiana przyniesie obsługę 5G Redcap, czyli technologii 5G niższej klasy przeznaczonej dla urządzeń podłączonych do internetu i urządzeń do noszenia, które zazwyczaj nie wymagają szybkich połączeń danych.

Niewykluczone, że nowy modem zobaczymy już w przyszłym roku, gdy zadebiutuje Apple Watch Series 11. Pozostaje trzymać kciuki, że będzie to jedna z kilku większych zmian w przyszłorocznym smartwatchu.

(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Łączność satelitarna trafi do Watcha Ultra

Mark Gurman podzielił się jeszcze jedną interesującą informacją. Apple Watch Ultra otrzyma funkcję łączności satelitarnej, która wcześniej została wprowadzona w iPhone’ach 14, a następnie trafiła na pokład iPhone’ów 15 i iPhone’ów 16.

Watch Ultra, dzięki wspomnianej zmianie, pozwoli na wysyłanie wiadomości tekstowych w sytuacjach, w których nie mamy dostępu do Wi-Fi i sieci komórkowej. Wypada zauważyć, że Watch Ultra reklamowany jest jako smartwatch dla bardziej wymagających osób, również tych wybierających się na dłuższe wycieczki po górach. Istnieje więc szansa, że użytkownik takiego zegarka znajdzie się w sytuacji kryzysowej, w której łączność satelitarna może okazać się naprawdę przydatna.

Oczywiście model Ultra 3 powinien też zyskać modem 5G. Jego premiery należy spodziewać się w przyszłym roku.