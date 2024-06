Nowe laptopy i komputery Acer. Mają jedną wspólną cechę

Acer zaprezentował najnowsze laptopy, a także komputery All-in-One. Co je łączy? Przede wszystkim fakt, że producent mocno postawił w nich na sztuczną inteligencję. Co oferują te urządzenia?

Acer powiększa serię TravelMate

Acer wprowadza nowe modele do serii notebooków TravelMate. Jak podkreśla producent, laptopy łączy fakt, że zostały wyposażone w procesory najnowszej generacji z wbudowanymi jednostkami NPU, co ma przełożyć się na wyższą wydajność narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, jednocześnie zapewniając ulepszone funkcje bezpieczeństwa.

Pierwszym z nowych modeli jest Acer TravelMate P6 14. Urządzenie zostało wyposażone w 14-calowy, dotykowy wyświetlacz WQXGA+ OLED o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli, proporcjach 16:10 i wparciu 100% gamy kolorów DCI-P3. Ponadto ekran ma certyfikat VESA HDR TrueBlack 500.

Sprzęt ten napędza procesor Intel Core Ultra 7 z technologią Intel vPro i Intel AI Boost. Chipset wpółpracuje z 32 GB RAM w standardzie LPDDR5X3 i nawet 1 TB dyskiem M.2 PCIe SSD. Ponadto producent umieścił na pokładzie moduły Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 i Thunderbolt 4 i obiecuje długi czas pracy na baterii. Nie mamy tutaj jednak żadnych szczegółów.

TravelMate P6 14 (źródło: Acer)

Acer TravelMate P4 Spin 14, podobnie jak jego poprzednik, oferuje 14-calowy dotykowy wyświetlacz. Ten jednak ma rozdzielczość 1920 x 1200 pikseli. Urządzenie działa dzięki procesorowi Intel Core Ultra 7 z wbudowanym układem graficznym Intel Graphics i funkcją Intel vPro Enterprise.

Sprzęt został wyposażony w Wi-Fi 6E oraz opcjonalną łączność 4G LTE. Jako jeden z atutów tego notebooka producent wymienia wagę wynoszącą zaledwie 1,49 kg i ma grubość 21,9 mm.

TravelMate P4 Spin 14 (źródło: Acer)

Do tej samej rodziny urządzeń dołącza także TravelMate P4 16, oferujący – jak sama nazwa wskazuje – 16-calowy wyświetlacz WUXGA o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli. Jego motorem napędowym jest Intel Core Ultra z technologią Intel vPro Essentials. Maksymalna konfiguracja może obejmować 64 GB RAM DDR5 i do 1 TB przestrzeni na dysku PCIe SSD.

Ostatnim nowym modelem jest TravelMate P4 14. Ten laptop najbardziej różni się od swoich poprzedników, ponieważ napędza go AMD Ryzen Pro z serii 8000. Będzie on współpracować z nawet 64 GB RAM DDR5 i 1 TB dyskiem PCIe Gen4.

TravelMate P4 (źródło: Acer)

Warto dodać, że Acer nie podał jeszcze cen zaprezentwanych nowości.

Nowe All-in-One Acera

Acer zaprezentował także dwa nowe modele komputerów All-in-One: Aspire C24 i Aspire C27. Urządzenia są wyposażone, odpowiednio, w procesory Intel Core Ultra 7 155U i Intel Core Ultra 5 125U oraz grafikę Intel Graphics, wspieraną przez technologię Intel AI Boost. Oba obsługują do 32 GB RAM DDR5 i dyski SSD M.2 PCIe o pojemności do 2 TB.

Aspire C24 i C27 oferują, odpowiednio, 23,8- i 27-calowe wyświetlacze o rozdzielczości Full HD, a także podstawy pozwalające na regulację wysokości do 120 mm oraz nachylenie i obrót ekranu, by jak najlepiej dostosować się do wymagać użytkownika.

Urządzenia mogą się pochwalić także funkcjami wspieranymi przez sztuczną inteligencję, takimi jak Copilot w systemie Windows, efekty Windows Studio oraz technologia redukcji szumów Acer PurifiedVoice. Ponadto, dzięki oprogramowaniu Intel Unison2, użytkownicy mogą łączyć wiele urządzeń i systemów operacyjnych, tworząc zintegrowany system na jednym ekranie.

Acer Aspire C27 (źródło: Acer)

Producent podaje, że komputery trafią do sprzedaży w lipcu, a ich ostateczna konfiguracja i cena będzie zależeć od rynku, na jakim będziemy chcieli je zakupić. Cena Aspire C24 ma wynosić 899 euro (~3850 złotych), a za Aspire C27 dokładnie 999 euro (~4280 złotych).