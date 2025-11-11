Apple nie planuje reklam. W tym przypadku nie jest to dobra informacja

Wprowadzenie reklam do usługi nie zawsze jest złym pomysłem. Mimo tego Apple nie planuje takiego rozwiązania.

Apple TV+ nie skopiuje pomysłu konkurencji

Najlepiej mieć wybór – usługa w podstawowej cenie, ale bez reklam lub taniej, ale z koniecznością oglądania reklam. W ten sposób widz może zdecydować, która wersja mu bardziej odpowiada. Oczywiście, że dla części osób takie podejście oznacza oszczędności, szczególnie, gdy opłacają sporo różnych subskrypcji.

Warto zauważyć, że Netflix oferuje plan z reklamami w wybranych krajach. Disney+ także ma podobną ofertę na niektórych rynkach. Co jednak z Apple TV+? Niestety, firma z Cupertino nie zamierza dołączać do tego grona, przynajmniej w najbliższym czasie.

Eddy Cue, starszy wiceprezes Apple ds. usług, w wywiadzie udzielonym dla Screen International, stwierdził, że nie ma planów wdrożenia Apple TV+ w wersji z reklamami. Nie wykluczył jednak scenariusza, że taki plan pojawi się w przyszłości. Możliwe, że zespół Tima Cooka rozważa tańszy plan z reklamami, ale prawdopodobnie jeszcze sporo czasu minie do jego debiutu, o ile w ogóle.

Ekran powitalny AppleTV+ – screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl

Obecnie usługa Apple TV+ (niebawem ma nazywać się po prostu Apple TV) wiąże się z wydatkiem 34,99 złotych miesięcznie. Użytkownicy innych usług z Cupertino, jeśli szukają oszczędności, powinni rozważyć przejście na plan Apple One za 39,99 złotych miesięcznie, który – oprócz Apple TV+ – zawiera też iCloud+ 50 GB, Apple Music i Apple Arcade.

Dynamic Island ostatecznie zniknie w 2027 roku

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, Apple w 2027 roku pozbędzie się otworów w ekranach iPhone’ów. Prawdopodobnie zmiana zawita tylko do droższych modeli Pro, ale nadal będzie to znaczący postęp. Niektórzy twierdzą, że wcześniej, w 2026 roku, otwór w ekranie ma zostać zmniejszony.

Dynamic Island w iPhonie 17 – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Pod ekran ma trafić nie tylko przedni aparat, ale także cały moduł Face ID. Mimo tego, iPhone ma zachować wysoką jakość zdjęć, a także bezpieczeństwo i sprawność działania funkcji rozpoznawania twarzy użytkownika.

Brzmi ciekawie, ale nie należy nastawiać się, że taki scenariusz faktycznie doczeka się realizacji. Apple – owszem – najpewniej prowadzi teraz prace nad pozbyciem się obecnej formy Dynamic Island, ale trudno stwierdzić, czy po drodze nie pojawią się problemy mogące opóźnić premierę.