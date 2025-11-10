Huawei odświeża genialny pomysł. Premiera za rogiem

Na początku 2023 roku na łamach Tabletowo.pl pojawiła się recenzja Huawei Watch Buds, czyli urządzenia, które równocześnie jest smartwatchem i bezprzewodowymi słuchawkami. Oba składniki tego niecodziennego miksu okazały się trzymać wysoki poziom, ale mimo to nie doczekały się szybko kolejnej generacji. Wygląda jednak na to, że raz jeszcze znajdzie zastosowanie stwierdzenie, że co się odwlecze, to nie uciecze.

Zegarek ze słuchawkami może powrócić. Mówią, że nadciąga Huawei Watch Buds 2

Na portalu Weibo pojawiły się doniesienia, z których wynika, że jeszcze przed końcem 2025 roku zaprezentowany zostanie model Huawei Watch Buds 2. Do sprzedaży zaś urządzenie trafić ma na początku 2026 roku, co brzmi całkiem wiarygodnie.

Niestety, na razie nie znamy żadnych szczegółów na temat tego, co miałaby zaoferować druga generacja i w czym miałaby być lepsza od pierwszej. Można się jedynie domyślać, że Huawei zrobi użytek z ostatnich dokonań w dziedzinie smartwatchy i słuchawek, aby poprawić oba aspekty. Prawie na pewno jakąś rolę odegra w tym wszystkim także sztuczna inteligencja – wszak dziś właśnie nie robi się premier bez AI.

Niewtajemniczonych uświadomię, że mówimy o urządzeniu, które na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły smartwatch, ale możliwe jest odchylenie jego tarczy, a w środku kryją się bezprzewodowe słuchawki. Innymi słowy: zegarek pełni rolę swego rodzaju etui.

Huawei Watch Buds (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Pierwsza generacja miała jeden poważny minus

O pierwszej generacji Kasia w recenzji pisała, że Huawei Watch Buds to urządzenie składające się z dobrego smartwatcha i dobrych słuchawek. To nie jest tak, że któraś jego część jest przeciętna lub mierna, jak być może niektórzy spodziewali się po takim połączeniu. Mamy do czynienia z zegarkiem inteligentnym, który sprawdza się w swojej roli dokładnie tak, jak powinien, a także słuchawkami, które mamy zawsze pod ręką.

Wydaje się, że największą przeszkodą na drodze do większej popularności była cena. Za Huawei Watch Buds trzeba bowiem było zapłacić 2299 złotych – spokojnie ze dwa razy więcej niż za dobry smartwatch i dobre słuchawki osobno.

Ciekawe, czy wraz z nową generacją ulegnie to zmianie…