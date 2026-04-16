Ten robot sprzątający jest wyjątkowy. Zabójca plam?

Do Europy dotarł wyjątkowy robot sprzątający. Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone wykorzystuje nietypowe rozwiązanie, dzięki któremu mycie podłóg powinno być równie skuteczne, co ich odkurzanie.

Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone to potężny robot sprzątający z wałkiem mopującym i… spryskiwaczami

Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone to najnowszy model flagowy w ofercie tego producenta. Jest to topowy robot sprzątający, który skutecznie radzić ma sobie nie tylko z odkurzaniem, ale też myciem podłóg. W tym celu został wyposażony w wałek mopujący Ozmo Roller 3.0 o szerokości 27 cm i skrobak utrzymujący go w czystości. To rozwiązanie zapewnia zdecydowanie skuteczniejsze czyszczenie niż obrotowe pady czy nasadka wibrująca.

Jedną z najważniejszych nowości w tym modelu jest technologia FocusJet, pozwalająca eliminować nawet bardzo uporczywe plamy. Jest to system dwóch spryskiwaczy umieszczonych na froncie robota, które umożliwiają precyzyjne i dogłębne zwilżanie brudnych powierzchni, co zwiększa efektywność ich czyszczenia.

Robot jest w stanie samodzielnie wykryć takie zaschnięte plamy i precyzyjnie skierować na nie strumień – dzięki zaawansowanemu systemowi nawigacji. Ten zapewnia też sprawne poruszanie się po podłodze i omijanie przeszkód, jak również mapowanie pomieszczeń i wytyczanie optymalnych tras sprzątania.

Kolejną wartą uwagi technologią jest TruEdge 3.0, dzięki której wałek jest w stanie dotrzeć praktycznie do samej krawędzi ściany czy meblowego cokołu. Sprawia to, że niemal cała powierzchnia podłóg jest odpowiednio doczyszczona, z czym roboty sprzątające nierzadko miewają problemy. Unoszenie wałka przy wjeżdżaniu na dywany jest już standardem, więc nie będę się na ten temat rozpisywał.

Robot Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone świetnie poradzi sobie także na sucho

Firma Ecovacs wyposażyła robota Deebot X12 OmniCyclone także w szczotkę ZeroTangle 4.0, która zapobiega plątaniu się włosów. Z kolei technologia ssania nadmuchowego zapewnia wysoki przepływ powietrza (do 22000 Pa) i przekłada się na możliwość wciągania zarówno kurzu, jak i większych zanieczyszczeń, takich jak okruchy czy rozsypana żywność.

Poza szczotką główną model ten ma jeszcze wysuwaną szczotkę boczną. Jego konstrukcja została w dodatku pomyślana w taki sposób, by robot bez problemu pokonywał pojedyncze progi o wysokości do 2,4 cm oraz podwójne – do 4 cm.

Częścią zestawu jest również stacja dokująca OmniCyclone z systemem automatycznego opróżniania PureCyclone 2.0 – efektywnie odsysa zebrany kurz i brud, dbając o wydajność i higienę. Co więcej, samoczyszcząca stacja zapewnia użytkownikowi nawet 48 dni sprzątania bez konieczności brudzenia sobie rąk.

W stacji znajduje się też automatyczny dozownik detergentu z dwoma zbiornikami, no i można liczyć jeszcze na mycie oraz suszenie wałka mopującego.

Ile kosztuje topowy robot sprzątający Ecovacs?

Robot Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone jest już dostępny na rynku europejskim. W niemieckim sklepie producenta kosztuje 1249 euro, co po obecnym kursie przekłada się na ~5295 złotych. Z pewnością niebawem trafi też do polskich sklepów – tak jak poprzednik, Deebot X11 OmniCyclone, wyceniany na 4999 złotych.