Apple pokaże sporo nowych urządzeń. Poznaliśmy plany firmy

Do końca tego roku i na początku 2026 roku zobaczymy zestaw nowych urządzeń Apple. Poznaliśmy plany zespołu Tima Cooka.

Co pokaże Apple do końca 2025 roku?

Oczywiście nie mamy do czynienia z oficjalną zapowiedzią w wykonaniu Apple. Firma Tima Cooka przyzwyczaiła nas do tego, że stara się zachować plany w tajemnicy, aczkolwiek robi to z różnych skutkiem. Z pomocą przychodzi jednak dobrze znany Mark Gurman z Bloomberga, który – powołując się na własne źródła – zdradza zamiary producenta iPhone’ów. Wypada dodać, że Gurman już wielokrotnie udowodnił, że jest wiarygodnym dostawcą takich informacji.

iPad Pro M4, zarówno ten mniejszy, jak i większy, był pierwszym produktem z Cupertino wyposażonym w procesor z rodziny M4. W przypadku kolejnej generacji autorskich chipów sytuacja ma wyglądać tak samo, czyli w tym roku zadebiutują nowe iPady Pro z Apple M5 na pokładzie. Na MacBooki z M5 trzeba będzie poczekać nieco dłużej, mimo iż wcześniejsze doniesienia wskazywały na debiut modeli Pro w tym roku.

Tutaj bez zaskoczeń, ale wypada wspomnieć, że jesienią powinniśmy zobaczyć linię smartfonów iPhone 17, która składać będzie się z modelu podstawowego, Air i dwóch wariantów Pro. Do tego dojdą smartwatche, czyli Apple Watch Series 11 i Watch Ultra 3. Możliwe, że Apple Watch SE 2. gen, który pojawił się w 2022 roku, wreszcie doczeka się następcy. Podobno firma Tima Cooka pokaże też mocniejszą wersję gogli Vision Pro.

iPad Pro z M4 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Jakie plany ma Apple na początek 2026 roku?

Jeśli potwierdzą się zapowiedzi Marka Gurmana, co jak najbardziej jest prawdopodobnym scenariuszem, to pierwsza połowa 2026 roku będzie całkiem interesująca dla fanów produktów z Cupertino.

Apple ma wprowadzić nową generację podstawowego iPada, a także mniejszego i większego iPada Air z M4. Nie zabraknie też nowych Maców – MacBooki Air z M5 i MacBooki Pro z M5 Pro i M5 Max. Firma ma szykować jeszcze odświeżony wyświetlacz Apple Studio, a także bezpośredniego następcę iPhone’a 16e. Niedrogi smartfon otrzyma procesor Apple A19 i najpewniej nie przyniesie innych większych zmian.

Co ciekawe, zadebiutować może sprzęt obecnie określany jako Centrum inteligentnego domu. Ma to być inteligentny wyświetlacz wyposażony w Siri i funkcje AI, a jego zadaniem będzie przede wszystkim zarządzanie smart home. Niewykluczone, że będzie to najbardziej intrygująca premiera, bowiem przykładowo na większy powiew świeżości w przypadku MacBooków poczekamy do 2027 roku – wówczas Apple ma wprowadzić przeprojektowany wygląd i ekrany OLED.