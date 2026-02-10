Światłowód do 2 Gb/s. Netia mocno rozszerza jego zasięg

Do tej pory internet światłowodowy do 2 Gb/s mogli aktywować klienci Netii w niewielkiej liczbie lokalizacji. Teraz zasięgiem objęty został prawie cały kraj. Przy okazji poprawiła się także sama oferta.

Światłowód do 2 Gb/s – Netia rozszerza zasięg do 6,5 miliona lokalizacji

Już od 2023 roku Netia oferuje internet światłowodowy o prędkości do 2 Gbit/s. Ze względu na infrastrukturalne ograniczenia opcja ta jednak była dostępna na relatywnie niewielkim obszarze naszego kraju. Teraz się to zmienia.

Teraz Netia oferuje także internet do 2 Gb/s w ramach swojego abonamentu, wykorzystując technologię BSA na sieciach Orange Polska, Światłowód Inwestycje oraz Polski Światłowód Otwarty. Dzięki temu liczba gospodarstw domowych, do których dociera, zwiększyła się o przeszło 4,8 miliona i wynosi ponad 6,5 miliona.

W zestawie: szybki router bez dodatkowych opłat

Co więcej, abonenci, którzy zdecydują się na wykupienie tak szybkiego internetu, otrzymają (w ramach bezpłatnego wypożyczenia) router Huawei LG8245B7N, który pozwoli wykorzystać potencjał drzemiący w takim łączu.

Router dysponuje portami WAN i LAN w standardzie Ethernet 2,5 Gb/s, a do tego umożliwia utworzenie sieci Wi-Fi 7 (802.11be) o prędkości 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz. Urządzenie może również działać jako serwer plików, a – dzięki STA Boost – umożliwia nadawanie urządzeniom priorytetów.

Jeśli brzmi to wszystko jak coś dla Ciebie, to od razu uzupełnię, że Netia oferuje internet światłowodowy do 2 Gb/s w formie umowy podpisywanej na 24 miesiące. Przez pierwsze pół roku nic się nie płaci (poza opłatą aktywacyjną w wysokości 79 złotych), a od 7. miesiąca cena wynosi 80 złotych miesięcznie. Po upływie dwóch lat umowa przechodzi na czas nieokreślony, a cena rośnie o dyszkę.

screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Alternatywą jest internet 5G bez limitu

Jeżeli zaś szybki internet stacjonarny nadal nie jest dostępny w Twojej lokalizacji, Netia proponuje również internet 5G (oparty na infrastrukturze sieci Plus). W najwyższej opcji nie obowiązują żadne limity (ani prędkości, ani danych) na terenie Polski. Jaka cena? Cóż, to zależy. Z routerem 5G kosztuje 120 złotych miesięcznie, a bez routera – 90 złotych miesięcznie.

Jest też opcja mobilna z kompletnym pakietem telefonicznym (nielimitowanymi połączeniami, SMS-ami i MMS-ami). W tym przypadku cena dla abonentów innych usług Netii wynosi 60 złotych miesięcznie, a dla nowych – 85 złotych miesięcznie. Przenosząc numer z innej sieci można dodatkowo otrzymać prezent w postaci 6 miesięcy abonamentu gratis. W tym okresie można w dodatku zrezygnować z usługi bez konsekwencji, więc można to równie dobrze potraktować jak okres próbny.