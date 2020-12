Apple Music Replay – uboższy odpowiednik Spotify Wrapped. Jak stworzyć własną listę?

Użytkownicy Spotify chwalą się na serwisach społecznościowych podsumowaniami najczęściej słuchanych utworów w 2020 roku. Co natomiast z osobami korzystającymi z Apple Music? Okazuje się, że oni również mogą uzyskać podsumowanie ostatniego roku.

Apple Music Replay – sprawdź, czego słuchałeś najczęściej

Korzystałem ze Spotify przez kilka lat i zawsze nie mogłem doczekać się podsumowania zawierającego listę ulubionych utworów, najczęściej słuchanych wykonawców i inne statystyki. To była dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak wyglądał mój muzyczny rok.

Apple Music Replay (fot. Tabletowo.pl)

Po wprowadzeniu pakietu Apple One, oferującego zestaw usług z Cupertino w naprawdę atrakcyjnej cenie, postanowiłem przesiąść się na Apple Music. Mogę się założyć, że nie jestem tutaj odosobniony. Czy teraz muszę zapomnieć o podsumowaniu roku? Okazuje się, że niekoniecznie.

Apple Music Replay można w pewnym stopniu określić odpowiednikiem Spotify Wrapped. Owszem, znacznie uboższym, ale to zawsze jakiś sposób na sprawdzenie tego, co najbardziej nam się podobało w minionym roku. Należy zaznaczyć, że mamy do czynienia z oficjalną „funkcją” i nie trzeba logować się do zewnętrznych aplikacji czy stron internetowych, niepotrzebnie udostępniając login i hasło.

Jak utworzyć podsumowanie roku w Apple Music?

Zanim przejdziemy do „krótkiego poradnika”, chciałbym jeszcze wspomnieć o różnicach między rozwiązaniem proponowanym przez Apple a Spotify Wrapped. Po pierwsze, otrzymujemy znacznie mniej informacji i różnych statystyk, a całość podana jest w wizualnie mniej atrakcyjnej formie – np. u siebie, po kilku tygodniach korzystania, mam wyłącznie podgląd 100 najczęściej słuchanych piosenek i listę ulubionych wykonawców.

Apple Music Replay (fot. Tabletowo.pl)

Po drugie, Apple Music Replay to przede wszystkim na bieżąco aktualizowana playlista, którą w dowolnym momencie można dodać do biblioteki. Nowa wersja, przygotowana na 2021 rok, pojawi się już w styczniu i z czasem będzie uzupełniania zgodnie z naszą aktywnością w usłudze.

Apple Music Replay (fot. Tabletowo.pl)

W celu skorzystania z podsumowania, należy przejść pod adres replay.music.apple.com i zalogować się na swoje konto Apple ID. Po chwili otrzymamy zestawienie ulubionych utworów i innych danych. Całość oparta jest na liczbie odtworzeń i czasie słuchania. Niestety, Apple Music Replay nie znajdziemy bezpośrednio w aplikacji.

Spotify Wrapped z nowymi statystykami

Szwedzi udostępnili podsumowanie muzycznych upodobań wszystkich swoich użytkowników. Poznaliśmy dane dotyczące zarówno świata, jak i samej Polski. Oczywiście nie zabrakło również spersonalizowanego podsumowania, które może utworzyć każdy użytkownik – wystarczy udać się pod adres Spotify.com/Wrapped.

W roku firma zdecydowała się jeszcze bardziej rozbudować Wrapped. Pojawiły się nowe funkcje – Quizy oraz Historia ulubionej piosenki. Dodatkowo, wprowadzono jeszcze szersze spojrzenie na podcasty, nowe odznaki dla subskrybentów planu Premium, a także nowe spersonalizowane playlisty.